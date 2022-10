Erik ten Hag kondigt gesprek met Antony aan: ‘I will correct him’

Vrijdag, 28 oktober 2022 om 00:06 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:24

Manager Erik ten Hag gaat met Antony in gesprek over diens optreden in de Europa League. Manchester United wist op het Europese podium een 3-0 zege te boeken op Sheriff Tiraspol, maar de bijdrage van de Braziliaanse basiskracht was beperkt. Hoewel Ten Hag beweert dat de wissel van Antony, die in de 46ste minuut vervangen werd door Marcus Rashford, gepland was, geeft de keuzeheer te kennen dat hij niet tevreden was over het spel van de rechtsbuiten.

Antony liet donderdag tegen Sheriff opnieuw zijn inmiddels kenmerkende truc zien. De vleugelspits van Manchester United draaide, met zijn tegenstanders op veilige afstand, meerdere rondjes met de bal om zijn eigen as. Het maakte Antony er niet populairder op bij een aantal analisten en ook manager Ten Hag was not amused, zo laat laatstgenoemde weten na afloop van de gewonnen wedstrijd.

?? ???????????? ???????????? is ook in Manchester geopend ?? pic.twitter.com/8cRigGZq8T — ESPN NL (@ESPNnl) October 27, 2022

“Ik heb geen probleem met die actie, als het maar functioneel is”, vertelt Ten Hag op de persconferentie. “Van hem vraag ik dus ook zeker meer. Ik verwacht meer dribbels van hem en ik wil dat hij vaker in de zestien komt. We willen gewoon veel dominanter zijn. Dus een truc zoals die van Antony is leuk, maar het moet wel een doel hebben. Als je de bal niet verspeelt en het spel aantrekkelijker maakt: prima. Maar als je die truc zomaar doet, dan zal ik je corrigeren.”

De keuzeheer beweert overigens dat het veelbesproken moment van Antony geen aanleiding was om hem naar de kant te halen. "Nee, het was min of meer gepland voor als we voor zouden staan. Ik wilde Marcus Rashford en Cristiano Ronaldo dicht bij elkaar zien en de dynamiek aan de rechterkant. En Garnacho speelde best goed, dus het was min of meer gepland”, aldus de Ten Hag.