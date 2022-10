VZ 5: PSV maakt indruk tegen Arsenal; Feyenoord gaat af in Oostenrijk

Vrijdag, 28 oktober 2022 om 00:00 • Laatste update: 01:02

In de rubriek VZ 5 maakt Voetbalzone dagelijks een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

PSV boekt indrukwekkende zege op Arsenal en overwintert in Europa League

PSV heeft donderdagavond een knappe overwinning geboekt in Groep A van de Europa League. In het Philips Stadion was de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij met 2-0 te sterk voor Arsenal. De doelpuntenproductie werd verzorgd door Joey Veerman en invaller Luuk de Jong, terwijl er bovendien drie doelpunten van de Eindhovenaren (terecht) werden afgekeurd. Tegelijkertijd verloor FK Bodø/Glimt verrassend met 2-1 van FC Zürich, waardoor PSV al zeker is van overwintering in de Europa League.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Lees hier meer over de knappe zege van PSV

Feyenoord incasseert mokerslag in minuut 93: knock-outfase EL lijkt onhaalbaar

Feyenoord heeft donderdagavond een peperdure nederlaag geleden in de Europa League. Op bezoek bij Sturm Graz, dat eerder in De Kuip nog met 6-0 verslagen werd, kreeg de ploeg van trainer Arne Slot diep in blessuretijd een doelpunt om de oren: 1-0. Door de verliespartij zijn de kansen op overwintering in de Europa League aanzienlijk geslonken. Komende week spelen de Rotterdammers, die vijf punten hebben, nog een thuiswedstrijd tegen koploper Lazio (acht punten). Het andere duel in Groep F gaat tussen FC Midtjylland (vijf punten) en Sturm Graz (acht punten).

Klik hier voor meer details over de deceptie voor Feyenoord

Pablo Mari (ex-NAC) en vijf anderen neergestoken bij aanslag: één dode

Pablo Mari is donderdagmiddag slachtoffer geworden van een aanslag. De 29-jarige centrumverdediger, die door Arsenal wordt verhuurd aan AC Monza, werd rond 17.30 uur neergestoken in een winkelcentrum in Milaan. Ook vijf anderen werden neergestoken. Een daarvan is overleden, terwijl de toestand van twee slachtoffers kritiek is. Mari behoort daar niet toe. "Pablo ligt in het ziekenhuis, maar het lijkt goed met hem te gaan", aldus Arsenal-manager Mikel Arteta.

Hier vind je meer informatie over de aanslag in Milaan

Ronaldo schudt avond vol frustratie laat van zich af bij eclatante zege United

Manchester United heeft donderdagavond in eigen huis moeiteloos afgerekend met Sheriff Tiraspol. De ploeg van Erik ten Hag kwam, met Cristiano Ronaldo in de basis, geen moment in de problemen en wist na doelpunten van Diogo Dalot en Marcus Rashford al in de 65e minuut dat de zege binnen was. Ronaldo was bezig aan een ongelukkige wedstrijd vol persoonlijke frustratie, maar wist in de 81e minuut alsnog zijn felbegeerde doelpunt te maken: 3-0. Manchester United blijft in Groep E van de Europa League tweede achter Real Sociedad. De Engelsen hebben volgende week in Baskenland een overwinning met minimaal twee goals verschil nodig om groepswinnaar te worden.

Het doelpunt van Ronaldo kun je hier bekijken

AZ plaatst zich voor knock-outfase Conference League met zege op FC Vaduz

AZ heeft zich verzekerd van een ticket voor de knock-outfase van de Conference League. Het won met 1-2 van FC Vaduz, waardoor de Alkmaarders zeker zijn van de eerste of tweede plek in de groep. De doelpunten in Liechtenstein werden gemaakt door linksback Milos Kerkez, Myron van Brederode en Nicolas Hasler. Als Dnipro-1 later vanavond puntenverlies lijdt tegen Apollon Limassol, is AZ ook verzekerd van groepswinst.

Lees hier het complete artikel over de winst van AZ