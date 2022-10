Nederland ziet Portugal enorm versnellen: wisseling van de wacht dient zich aan

Donderdag, 27 oktober 2022 om 23:45 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 01:22

Nederland is deze week op de coëfficiëntenranglijst een gigantisch deel van zijn voorsprong op Portugal verloren. De Eredivisionisten begonnen aan het seizoen met een riante voorsprong op de Zuid-Europese concurrent, maar daar is weinig meer van over. Portugal zou Nederland volgende week zelfs al kunnen inhalen en zo de twee groepsfasetickets voor de Champions League weer virtueel in handen te nemen.

Het verschil werd door Portugal gemaakt in de Champions League, waar de topclubs uit het land dit seizoen het voo. Voor het bereiken van de knock-outfase van het miljardenbal ontvangt een club een bonus van liefst vijf coëfficiëntenpunten: Benfica en FC Porto slaagden daarin en wonnen bovendien hun wedstrijd van respectievelijk Juventus (4-3) en Club Brugge (0-4). Voor elke zege in een Europees toernooi deelt de UEFA twee clubpunten uit. Porto en Benfica waren samen dus goed voor liefst veertien clubpunten in één week. Sporting Portugal voegde daar met een turbulent gelijkspel tegen Tottenham Hotspur (1-1) één punt aan toe: vijftien clubpunten gedeeld door zes oorspronkelijke Europese deelnemers levert Portugal deze week een topscore van 2,5 punt op.

De coëfficiëntenranglijst per 27-10-2022

LAND SCORE 22/23 RANKING ACTIEVE TEAMS 1. Engeland 13,428 (+4,000) 95,998 7/7 2. Spanje 11,142 (+2,428) 87,569 7/7 3. Duitsland 10,500 (+2,625) 75,856 8/8 4. Italië 10,071 (+2,571) 69,640 7/7 5. Frankrijk 8,583 (+2,500) 57,164 6/6 6. Nederland 7,500 (+0,800) 53,900 4/5 7. Portugal 9,000 (+2,500) 52,716 4/6

Ajax werd deze week afgedroogd door Liverpool (0-3) en kan een bonus voor overwintering in de Champions League definitief vergeten. Meer tegenslag voor Nederland volgde donderdagavond laat in Oostenrijk, waar Feyenoord ten onderging tegen Sturm Graz (1-0). Ook in de Europa League zijn bonuspunten te verdienen, maar Feyenoord hoeft daar na de dramatische avond niet meer op te rekenen.

Lichtpunt voor Nederland was de overwinning van PSV tegen Arsenal (2-0). De Eindhovenaren zijn daardoor verzekerd van overwintering in de Europa League en eindigen waarschijnlijk achter Arsenal. De bonus voor de groepswinnaar ligt in dat toernooi op vijf punten, terwijl de runner-up twee bonuspunten bijschrijft. AZ deed plaatste zich ondertussen voor de volgende ronde van de Conference League door te winnen van FC Vaduz (2-0). De Alkmaarders moeten thuis niet verliezen van Dnipro-1 om groepswinst veilig te stellen: dat zou twee bonsupunten opleveren, de runner-up krijgt er één. Nederland haalde deze speelronde slechts vier clubpunten, die gedeeld worden door vijf deelnemers: 0,8 punt erbij.

Vooruitblik op laatste speelronde

Volgende week valt de beslissing in de groepsfase van de toernooien. Nederland ligt op koers om vier bonuspunten bij te schrijven en kan daarmee de eventuele vijf bonuspunten die Sporting kan verdienen compenseren. Portugal heeft in de Europa League nog een ijzer in het vuur met Sporting Braga, dat een gevoelige nederlaag leed tegen Union Berlin. Braga staat derde en maakt nog kans op de tweede plek.

Welke plek is goed voor welke tickets?