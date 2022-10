Perez pikt zondebok eruit bij ‘schandalig’ Feyenoord: ‘Hij is gewoon zielig’

Donderdag, 27 oktober 2022 om 23:39 • Mart van Mourik

Pierre van Hooijdonk, Kenneth Perez en Kees Kwakman zijn geschrokken van Feyenoord. De Rotterdammers incasseerden diep in blessuretijd van het Europa League-duel met Sturm Graz (1-0) een treffer, waardoor overwintering in het Europese toernooi praktisch onhaalbaar lijkt. Vooral het optreden van Alireza Jahanbakhsh was in de ogen van de analytici enorm teleurstellend.

Lang zag het ernaar uit dat de Rotterdammers, die in Graz fors onder druk stonden, een gelijkspel uit het vuur zouden slepen, maar in de 93ste minuut sloeg het noodlot toe. “Wij zijn nu wel voorbij het woord ‘slordig’: het is nu gewoon slecht”, concludeert Perez direct na afloop van de kostbare nederlaag bij Studio Europa. “Ze konden niet eens drie keer overspelen, laat staan een kans creëren. Kijk, als de weerstand van hoog niveau is en je moet snel handelen... Maar dat was niet het geval. Ze stressen zichzelf gewoon bij Feyenoord.”

Kwakman trekt een vergelijkbare conclusie en spreekt schande van het vertoonde spel van Feyenoord. “Schandalig. Feyenoord heeft in de hele tweede helft gewoon nul kansen gehad. Ze zijn niet eens gevaarlijk geweest. Je voelde het al aankomen en ze hebben het over zichzelf afgeroepen.” Van Hooijdonk kan evenmin geloven wat hij zojuist had gezien. “Dit was een heel slecht Sturm Graz en als je dan in de tweede helft met je rug tegen de muur wordt gezet, dan is dat alleszeggend. De creativiteit op het middenveld was volledig weg. Het is zó defensief met Kökçü, Timber en Geertruida. En dan de vleugels: totaal niet in vorm! Dilrosun en Jahanbakhsh waren allebei aan het dolen: het zag er echt niet uit.”

Vooral het veldspel van Jahanbakhsh wordt bekritiseerd door Van Hooijdonk. “Bij dit Feyenoord valt en staat eigenlijk alles met de vorm van de rechts- en linksbuiten. Het was veel te grillig. Jahanbakhsh is al een aantal wedstrijden achter elkaar niet één keer in de buurt geweest van zijn vorm bij AZ. Helemaal nooit”, aldus de analist, die bijval krijgt van Perez. “Jahanbakhsh is gewoon zielig. Maar het gaat er ook gewoon om dat je als team meer doet voor elkaar. Ze gooiden er niet met de pet naar, want ze liepen bijvoorbeeld wel mee terug. De wil is er wel, maar aan de bal was het zó teleurstellend.”