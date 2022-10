Trabzonspor lijdt dure nederlaag; Sivasspor zeker van overwintering na zege

Trabzonspor heeft donderdagavond in de Europa League dure punten verspeeld. Op bezoek bij Rode Ster Belgrado ging de ploeg met 2-1 onderuit, waardoor het zakte naar de derde plek in Groep H. Tegelijkertijd verzekerde Sivasspor zich van overwintering in de Conference League dankzij een 3-0 overwinning op CFR Cluj.

Rode Ster Belgrado - Trabzonspor 2-1 (Europa League)

In de eerste helft zat het venijn in de staart. Nadat beide ploegen meerdere kansen op de openingstreffer hadden gemist, kwam Rode Ster Belgrado in de 37ste minuut op voorsprong. Aleksandar Katai kreeg de bal aan de rand van het strafschopgebied, besloot in één keer uit te halen en zag de bal prachtig in de bovenhoek vliegen. Lang kon de thuisploeg echter niet genieten van de voorsprong, want via Anastasios Bakasetas werd het twee minuten later alweer gelijk. De Griek trof met een vrije trap van ver doel, al ging doelman Milan Borjan daarbij niet helemaal vrijuit.

Trabzonspor, waar Stefano Denswil en Dogucan Haspolat de hele wedstrijd op de bank zaten, was tien minuten na rust dicht bij de 1-2, maar Marek Hamsik raakte de lat. Na ruim een uur spelen kwam Rode Ster opnieuw op voorsprong: na goed werk van Osman Bukari was Aleksandar Pesic de gevierde man. Trabzonspor was niet meer in staat om opnieuw op gelijke hoogte te komen, en zakt daardoor naar de derde plek in Groep H. Rode Ster blijft ondanks de zege vierde.

Sivasspor – CFR Cluj 3-0 (Conference League)

Nadat Dia Saba na een kwartier de lat raakte uit een vrije trap, was het in de 22ste minuut wel raak voor Sivasspor: een voorzet van rechts werd met het hoofd verlengd door Hakan Arslan, waarna Mustapha Yatabaré van dichtbij de 1-0 kon binnentikken. In het vervolg van het eerste bedrijf was Cluj, waar Rangelo Janga in de spits stond, meerdere keren dicht bij de gelijkmaker, maar de Roemenen hadden het vizier niet op scherp staan.

Bir üst turdayiz ?? UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde CFR 1907 Cluj ile karsilasan Demir Grup Sivasspor'umuz rakibini 3?-0? maglup ederek kupada bir üst tura yükseldi. ???? Armagan Olsun Türkiye #UECL pic.twitter.com/gGYNm9gPe5 — Demir Grup Sivasspor (@Sivasspor) October 27, 2022

Halverwege de tweede helft verdubbelde Max Gradel de voorsprong namens de thuisploeg. Een vrije trap werd kort genomen, Gradel schoot op doel en zag de bal via een speler van Cluj in het net belanden: 2-0. Het slotakkoord kwam op naam van opnieuw Yatabaré, die uit de rebound voor de 3-0 eindstand zorgde.