Feyenoord incasseert mokerslag in minuut 93: knock-outfase EL lijkt onhaalbaar

Donderdag, 27 oktober 2022 om 23:01 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:12

Feyenoord heeft donderdagavond een peperdure nederlaag geleden in de Europa League. Op bezoek bij Sturm Graz, dat eerder in De Kuip nog met 6-0 verslagen werd, kreeg de ploeg van trainer Arne Slot diep in blessuretijd een doelpunt om de oren: 1-0. Door de verliespartij zijn de kansen op overwintering in de Europa League aanzienlijk geslonken. Komende week spelen de Rotterdammers, die vijf punten hebben, nog een thuiswedstrijd tegen koploper Lazio (acht punten). Het andere duel in Groep F gaat tussen FC Midtjylland (vijf punten) en Sturm Graz (acht punten).

Slot koos ervoor om Lutsharel Geertruida een linie naar achteren te schuiven en hem rechtsachterin Marcus Pedersen te laten vervangen. Op de linksbackpositie was er weer plek voor Marcos López, waardoor het centrale duo Gernot Trauner en Dávid Hancko weer samenkwam. Afgelopen weekend speelde de Slowaak nog linksachter. Voorin voerde de coach twee wijzigingen door. Sebastian Szymanski schoof naar het middenveld en werd vervangen door Alireza Jahanbakhsh; in de spitspositie kreeg Danilo de voorkeur boven Santiago Giménez.

In de derde speelminuut kreeg Feyenoord al de eerste mogelijkheid om de score te openen. Szymanski kreeg alle tijd en ruimte om uit te halen, maar zijn schot met links ging voorlangs. Aan de overzijde stichtte Tomi Horvat veel gevaar met een schot dat met het hoofd verdedigd werd door Gernot Trauner. Ook Orkun Kökçü deed nog voor het verstrijken van het eerste speelkwartier een vergeefse duit in het zakje: de vrije trap van de middenvelder werd een prooi voor doelman Jörg Siebenhandl. Hoewel Feyenoord de bovenliggende partij was, slaagde men er niet in een definitieve doorbraak te forceren in de Oostenrijkse defensie.

Na een half uur spelen kwam Feyenoord tot tweemaal toe dicht bij de openingstreffer. Eerst werd een ferme kopbal van Trauner ternauwernood gepakt door Siebenhandl; vervolgens kon de sluitpost een nieuwe vrije trap van Kökçü uit de hoek duiken. Vijf minuten voor het rustsignaal had ook Danilo de 0-1 op zijn hoofd. De spits kwam enkele centimeters tekort om een uitstekende voorzet van Javairô Dilrosun het gewenste vervolg te geven. In het tweede bedrijf ging de Rotterdamse storm liggen en kwam Sturm Graz beter in de wedstrijd.

In de 53ste minuut werd Feyenoord gewaarschuwd door Horvat, die van dichtbij mocht aanleggen maar stuitte op doelman Justin Bijlow. Na ruim een uur spelen kropen de bezoekers opnieuw door het oog van de naald. Een voorzet vanaf de rechterflank belandde op het hoofd van Emanuel Emegha. De invaller was in de lucht te sterk voor Trauner, al was hij onfortuinlijk in de afronding: bal op de paal. Twintig minuten voor tijd kwam Sturm Graz wederom in de gevarenzone. Ditmaal kon David Affengruber in alle vrijheid binnenknikken; de poging verdween echter rakelings naast de linkerpaal.

In de slotfase kwam Emegha in de gelegenheid om zijn de late zege te bezorgen toen hij van binnen de zestien en uit de draai schoot. Bijlow zag de van richting veranderde inzet rakelings naast gaan. In de 93ste minuut ging het toch nog mis voor de ploeg van Slot. Otar Kiteishvili kreeg de bal ter hoogte van de penaltystip voor zijn voeten en schoot raak in de rechterbenedenhoek: 1-0.