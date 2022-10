AS Roma wint in Helsinki en zet belangrijke stap richting overwintering

Donderdag, 27 oktober 2022 om 22:53 • Sam Vreeswijk

AS Roma heeft een belangrijke stap gezet richting overwintering in de Europa League. De ploeg van trainer José Mourinho won donderdagavond met 1-2 van HJK Helsinki. Tammy Abraham opende de score, waarna Përparim Hetemaj voor de gelijkmaker zorgde. Door een eigen doelpunt van Arttu Hoskonen boekte Roma alsnog een overwinning. De Italianen staan nu op de derde plek in Groep C, met evenveel punten als Ludogorets, dat op basis van onderling resultaat hoger staat. Volgende week donderdag ontvangt Roma de Bulgaarse club.

Ten opzichte van het competitieduel van afgelopen zondag tegen Napoli (0-1 nederlaag) koos Mourinho voor vier andere basisspelers in Finland. Roger Ibañez (ziek), Nicolò Zaniolo (geschorst), Leonardo Spinazzola en Rick Karsdorp stonden niet aan de aftrap, waardoor er wel plek was voor Matías Viña, Cristian Volpato, Stephan El Shaarawy en Nicola Zalewski. Bij de thuisploeg begon Fabian Serrarens, die dit seizoen nog niet in actie kwam in de groepsfase van de Europa League, op de bank.

That's the final whistle! ??



All set for a decisive final group game next week in Rome now - as a Tammy Abraham header and second half own goal deliver us the three points tonight!#ASRoma #UEL #HJKRoma pic.twitter.com/pnC577C9RF — AS Roma English (@ASRomaEN) October 27, 2022

De eerste mogelijkheid van het duel was voor de thuisploeg. Hoskonen kreeg na een corner de mogelijkheid om de openingstreffer te maken, maar Rui Patrício bracht redding. Na ruim twintig minuten was ook AS Roma voor het eerst dicht bij een treffer, toen zowel Lorenzo Pellegrini als Viña de bal er niet in kreeg bij een scrimmage. De bezoekers leken niet veel later alsnog op voorsprong te komen via een kopbal van Bryan Cristante, maar de VAR constateerde buitenspel en keurde de treffer af. Toch ging Roma met een voorsprong de rust in: een vrije trap van Pellegrini belandde op het hoofd van Abraham, die zo voor de 0-1 tekende.

Na tien minuten in de tweede helft kwam Helsinki uit het niets op gelijke hoogte, toen Hetemaj in de korte hoek doel trof. Roma liet zich echter niet van de wijs brengen en kwam dankzij een eigen doelpunt weer op voorsprong, doordat Hoskonen een schot van El Shaarawy van richting veranderde: 1-2. Een kwartier voor tijd, vlak nadat Patrício een schot van Nassim Boujellab had gestopt, leek Helsinki opnieuw gelijk te maken via een prachtige afstandsknal van David Browne. Het doelpunt werd echter afgekeurd omdat er een overtreding aan vooraf was gegaan. Roma trok vervolgens de drie punten over de streep, waardoor het mag blijven hopen op overwintering in de Europa League. Voor Helsinki zit het Europese seizoen er na volgende week op.