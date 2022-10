Antony mikpunt van kritiek na ‘nutteloze truc’: ‘Dit is gewoon ridicuul’

Donderdag, 27 oktober 2022

Antony heeft donderdag in de Europa League tegen Sheriff Tiraspol opnieuw zijn inmiddels kenmerkende truc laten zien. De vleugelspits van Manchester United draaide, met zijn tegenstanders op veilige afstand, meerdere rondjes met de bal om zijn eigen as. Het maakt Antony er niet populairder op bij een aantal analisten. "Dit is pleintjesvoetbal. Nul rendement", zegt Pierre van Hooijdonk bij ESPN.

"Ik vind het ook denigrerend naar de tegenstander", vervolgt Van Hooijdonk. "Als je een schop wil ontvangen, dan moet je vooral dit doen." Kees Kwakman vindt de actie van Antony 'helemaal nergens op slaan'. Direct na zijn truc leverde Antony de bal in met een verkeerde pass. "Dat is het belangrijkst", zegt Van Hooijdonk. Het is overigens niet voor het eerst dat de Braziliaan zijn skill tentoonspreidt, want ook in het shirt van Ajax deed hij dat meerdere keren.

?? ???????????? ???????????? is ook in Manchester geopend ?? pic.twitter.com/8cRigGZq8T — ESPN NL (@ESPNnl) October 27, 2022

Ook in Engeland wordt kritisch gereageerd op de opzienbarende actie van Antony. "Dit is belachelijk", reageert Manchester United-icoon Paul Scholes bij BT Sport. "Ik weet niet wat hij doet. Dit is gewoon ridicuul. Het is showboaten. Wat denkt hij? Hij speelt niemand uit, het is niet leuk, en hij verspeelt de bal ook nog. De reactie van Erik ten Hag was alleszeggend." Antony werd in de rust gewisseld voor Marcus Rashford.