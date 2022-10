Kwakman vult één rol bij Oranje al in na bekijken PSV: ‘De beste van Nederland’

Donderdag, 27 oktober 2022 om 21:46 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:50

Luuk de Jong heeft een uitstekende indruk achtergelaten op de analytici van ESPN. De spits kwam in het Europa League-duel met Arsenal halverwege bij een 0-0 tussenstand binnen de lijnen en had met een assist én goal vervolgens een belangrijk aandeel in de Eindhovense zege (2-0). Kees Kwakman en Pierre van Hooijdonk concluderen na afloop van de overwinning dat De Jong de meest geschikte pinchhitter is voor het Nederlands elftal.

De Jong gaf tien minuten na zijn invalbeurt de beslissende pass op Joey Veerman, die de openingstreffer aantekende. Vervolgens was de spits, op aangeven van Cody Gakpo, zelf trefzeker met het hoofd. “Met Luuk de Jong heb je gewoon altijd een extra optie voor als het opbouwend niet lukt, want dan speel je gewoon met de lange bal op hem”, begint Kenneth Perez. “Luuk is ook gewoon slim, want het is ook niet per se zo dat hij fysiek sterker is dan de centrale verdediger van Arsenal. Hij doet het ieder jaar gewoon weer. Hij is niet de meest verfijnde voetballer, maar sommige dingen... Het is ook niet normaal hoe goed hij kan omhalen!”

“Ik word een beetje kotsbeu van de mensen die nog steeds zeggen van: Luuk de Jong kan niet voetballen”, vult Van Hooijdonk zijn collega-analist aan. “Dan snap je er namelijk geen ruk van, want dit is een specifieke voetballer en hij maakt geen zeven scharen. Hij speelt een specifieke rol binnen het elftal. Het is een andere vraag of je altijd met dat type speler wil spelen, maar dit is echt een waardevolle kracht.”

Kwakman vindt dat De Jong op dit moment geschikter is dan Vincent Janssen of Wout Weghorst als aanspeelpunt bij Oranje. “Luuk moet mee, hoor! Ik vind hem nog steeds de beste pinchhitter die we hebben in Nederland. Het ligt er straks natuurlijk nog een beetje of hij fit is, maar als je de beelden ziet lijkt hij in orde.” Van Hooijdonk sluit zich aan bij Kwakman. “Het gaat om het koppen en bij Oranje kan hij ook anderen beter laten functioneren. Weghorst heeft dat niet. Het is een grote spits, maar hij is altijd iemand die zelf goals wil maken. Bij Luuk is het anders, want hij is met een lange, diagonale bal aanspeelbaar en hij legt ze dan gewoon terug.”