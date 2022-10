Pablo Mari (ex-NAC) en vijf anderen neergestoken bij aanslag: één dode

Donderdag, 27 oktober 2022 om 21:42 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:46

Pablo Mari is donderdagmiddag slachtoffer geworden van een aanslag. De 29-jarige centrumverdediger, die door Arsenal wordt verhuurd aan AC Monza, werd rond 17.30 uur neergestoken in een winkelcentrum in Milaan. Ook vijf anderen werden neergestoken. Een daarvan is overleden, terwijl de toestand van twee slachtoffers kritiek is. Mari behoort daar niet toe. "Pablo ligt in het ziekenhuis, maar het lijkt goed met hem te gaan", aldus Arsenal-manager Mikel Arteta.

"Ik hoorde het nieuws net", zegt Arteta direct na afloop van de Europa League-wedstrijd tegen PSV. "Ik weet dat Edu (technisch directeur van Arseanl, red.) contact heeft gehad met zijn familie. Gelukkig lijkt het goed te gaan met hem." Mari speelde in het seizoen 2017/18 overigens een seizoen op huurbasis voor NAC Breda. De Italiaanse pers meldt dat de dader van de aanslag een 46-jarige man is. Hij zou een mes uit de winkelschappen hebben gegrepen en vervolgens willekeurig op voorbijgangers in zijn gaan steken.

De aanslagpleger werd door enkele omstanders tegengehouden en vervolgens overgedragen aan de Carabinieri. De Milanese politie denkt niet aan een terroristisch motief, omdat de dader kampt met psychische stoornissen. Rondom de supermarkt waar de aanslag plaatsvond zat de schrik er goed in. "We waren echt doodsbang", vertelt een meisje dat ooggetuige werd van de steekpartij aan Rai News.

"We begrepen niet wat er gebeurde", vervolgt het meisje. "We waren echt in paniek. Nu we iets verder van de plek weg zijn, zijn we wat rustiger geworden. We zagen mensen in tranen wegrennen. Ik was erg onder de indruk van een meisje dat huilde, helemaal in shock."