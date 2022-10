Van Hooijdonk geïmponeerd door ‘één van de drie beste Eredivisie-spelers’

Donderdag, 27 oktober 2022 om 21:07 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:09

Kenneth Perez en Pierre van Hooijdonk zijn diep onder de indruk van het optreden van Xavi Simons. Donderdagavond won PSV in de Europa League met 2-0 van Arsenal, waardoor de Eindhovenaren zich verzekerden van een plek in de knock-outfase. De analytici geven tijdens Studio Europa van ESPN aan dat de middenvelder annex aanvaller een belangrijk aandeel had in de imposante zege van de ploeg van Ruud van Nistelrooij.

“Xavi Simons was wel heel erg goed vandaag”, begint Perez direct na afloop van het Europese duel. “Je hebt het nu over een van de topteams van de Premier League. Dus dan is het interessant om te zien of je je fysiek staande houdt. Maar Simons was echt goed hoor. In de Nederlandse competitie heeft hij al laten zien dat hij goed is, maar dat is van een ander niveau. Vandaag in de Europa League laat hij het ook zien, en nu is het tegen Arsenal: de nummer één van de Premier League.”

“Ik was dus benieuwd hoe hij zich zou houden”, vervolgt Perez. “Op basis van snelheid, fysieke kracht en slimheid hield hij zich uitstekend staande. Hij is niet de grootste, maar hij is volgens mij wel echt super gespierd. Dankzij de slimmigheidjes en snelle balbehandeling maakte hij indruk. Hij was op snelheid niet makkelijk bij te houden door de tegenstander. Hij kan zowel in de spits spelen als op rechts, al vond ik hem aan de rechterkant beter”, aldus de analist, die hoort hoe Van Hooijdonk er nog een schep bovenop doet.

Van Hooijdonk vindt namelijk dat Simons zich voorafgaand aan het duel met Arsenal al bewezen had. “Voor mij heeft hij al genoeg laten zien om in aanmerking te komen voor de definitieve WK-selectie. Ik vind hem dit seizoen bij PSV met Cody Gakpo de belangrijkste speler. Waarom zou dit een meetpunt zijn tegen Arsenal? Ik vind hem nu één van de drie beste spelers in de Nederlandse competitie. Voor mij was dit wel een belangrijk meetpunt. Dit is nog veel belangrijker dan tien Eredivisie-wedstrijden”, besluit de oud-spits.