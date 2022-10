Fenerbahçe komt knap terug van 0-3 achterstand en blijft eerste in groep

Donderdag, 27 oktober 2022 om 20:53 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 21:10

Fenerbahçe heeft donderdagavond knap gelijkgespeeld in de Europa League. In eigen huis stond het in de veertigste minuut nog op een 0-3 achterstand, maar door doelpunten van Enner Valencia, Miha Zajc en Emre Mor werd het uiteindelijk 3-3. Daardoor blijft de ploeg van trainer Jorge Jesus eerste in Groep B, met evenveel punten als Rennes. Beide teams waren voorafgaand aan het duel al zeker van plaatsing voor de knock-outfase.

Al na vijf minuten kwam Rennes op voorsprong. Adrien Truffert gaf de bal laag voor en vond Gouiri, die doelman Altay Bayindir kansloos liet. Nadat Lovro Majer in de tiende minuut de 0-2 afgekeurd zag worden door de VAR, verdubbelde Rennes na ruim een kwartier alsnog de voorsprong: Hamari Traoré vond met een fraaie pass Gouiri, laatstgenoemde zette Terrier oog in oog met Bayindir en de Fransman faalde niet: 0-2. Gouiri maakte na een half uur met een schuiver zelfs de 0-3, waarna Valencia (kopbal uit vrije trap) vlak voor rust iets terugdeed namens de thuisclub.

In de tweede helft zat het venijn in de staart. Nadat Michy Batshuayi, Valencia en Emre Mor kansen op de aansluitingstreffer hadden gemist, maakte Zajc uit een vrije trap wél de 2-3. Vlak voor tijd deed Mor het Sükrü Saracoglu Stadion vervolgens ontploffen, door vanaf de rand van het strafschopgebied beheerst de 3-3 binnen te schuiven. Daardoor staat Fenerbahçe dankzij een beter doelsaldo nog altijd bovenaan in Groep B.