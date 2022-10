Danjuma slaat na weergaloze hakbal opnieuw toe in Conference League

Donderdag, 27 oktober 2022 om 20:43 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:39

Arnaut Danjuma heeft donderdag zijn waarde bewezen voor Villarreal. De vleugelspits had met een doelpunt een belangrijk aandeel in de wedstrijd tegen Hapoel Beer Sheva, die uiteindelijk in 2-2 eindigde. Villarreal, dat zijn eerste duel onder Quique Setién speelde, was vooraf al zeker van winst in Groep C van de Conference League en kon dus vrijuit spelen. Hapoel maakt door het punt nog kans om te overleven in het toernooi. De Israëliërs staan derde achter Lech Poznan, terwijl Austria Wien onderaan staat.

Villarreal was in de eerste helft veel sterker en had eigenlijk met een voorsprong de rust in moeten gaan. De Spanjaarden creëerden daarvoor voldoende mogelijkheden, maar hadden het vizier niet op scherp. De grootste kans voor rust was voor Danjuma, die uit de rebound op de lat schoot. Hapoel zette daar nauwelijks iets tegenover, maar dat veranderde plots na rust.

Villarreal-verdediger Aïssa Mandi beroerde de bal in het eigen strafschopgebied ongelukkig met de hand, waardoor de Israëliërs in de 48e minuut een penalty kregen. Tomer Hemed liet Pepe Reina van elf meter kansloos: 0-1. Samuel Chukwueze trok de stand tien minuten later gelijk door de bal van zestien meter binnen te plaatsen: 1-1.

Villarreal ging door en kwam na zeventig minuten op 2-1 via Danjuma, die gelanceerd werd door een schitterende hakpass van Manu Trigueros. De aanvaller ontdeed zich met wat fortuin van zijn tegenstander en schoot met links binnen: 2-1. Voor Danjuma was het zijn tweede treffer in de Conference League dit seizoen, nadat de Oranje-international ook al scoorde tegen Austria Wien.

Het doelpunt bleek uiteindelijk niet genoeg voor de zege. Hapoel bepaalde de eindstand in de slotfase op 2-2 via Sagiv Yehezkel, die na een onbedoelde een-twee met een Villarreal-verdediger vrije doortocht had en simpel binnentikte: 2-2.