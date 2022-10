PSV boekt indrukwekkende zege op Arsenal en overwintert in Europa League

Donderdag, 27 oktober 2022 om 20:39 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:46

PSV heeft donderdagavond een knappe overwinning geboekt in Groep A van de Europa League. In het Philips Stadion was de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij met 2-0 te sterk voor Arsenal. De doelpuntenproductie werd verzorgd door Joey Veerman en invaller Luuk de Jong, terwijl er bovendien drie doelpunten van de Eindhovenaren (terecht) werden afgekeurd. Tegelijkertijd verloor FK Bodø/Glimt verrassend met 2-1 van FC Zürich, waardoor PSV al zeker is van overwintering in de Europa League.

Van Nistelrooij zag de voorbije weken een groot aantal spelers terugkeren uit de ziekenboeg van PSV. De Jong, Mauro Júnior, Noni Madueke en Marco van Ginkel waren allen weer van de partij, maar stonden nog niet in het basiselftal. Die eer was wel weggelegd voor Xavi Simons, die in de punt van de aanval stond. De flanken werden bestreken door Anwar El Ghazi (rechts) en Cody Gakpo (links). Guus Til, die de laatste weken vaak als spits speelde, is door de basisplaats van El Ghazi zijn plek in het elftal kwijt. Achterin kreeg Jarred Branthwaite de voorkeur boven Armindo Obispo.

In de negende speelminuut vuurde PSV het eerste waarschuwingsschot af. Simons beproefde zijn geluk met een schot van de rand van het zestienmetergebied, maar doelman Aaron Ramsdale verwerkte de poging tot een hoekschop. Ruim tien minuten later dachten de Eindhovenaren op voorsprong te komen. Joey Veerman had een perfecte steekpass in huis op Gakpo, die Ramsdale met een fraai stiftje verschalkte. Na de treffer ging de vlag echter omhoog en de dienstdoende videoscheidsrechter greep niet meer in: doelpunt afgekeurd.

Arsenal werd halverwege de eerste helft voor het eerst gevaarlijk. Eddie Nketiah testte doelman Walter Benítez met een bal die richting de kruising vloog, maar de sluitpost reageerde alert en stopte de inzet. Kort voor het rustsignaal kregen de Londenaren twee grote kansen. Eerst volleerde de volledig vrijgelaten Gabriel Martinelli van binnen de zestien over; vervolgens verzuimde Martin Ödegaard te profiteren van een onvergeeflijke fout van Ibrahim Sangaré. Het zat ook PSV overigens niet mee op slag van het rustsignaal. Simons scoorde op aangeven van Anwar El Ghazi; laatstgenoemde stond echter buitenspel in de opbouw van de aanval: doelpunt afgekeurd.

In het tweede bedrijf was PSV fortuinlijker. Direct na rust kwam De Jong binnen de lijnen voor El Ghazi, en dat bleek een gouden zet van Van Nistelrooij. Tien minuten na de hervatting legde de spits de bal breed op Veerman, die met een bekeken schot voor de 1-0 zorgde. De tweede Eindhovense treffer viel nog geen zeven minuten later. Gakpo had vanaf de linkercornervlag een perfecte bal in huis op De Jong. De aanvalsleider torende hoog boven de vijandige defensie uit en profiteerde met een rake kopbal dankbaar van het mistasten van Ramsey: 2-0.

Halverwege de tweede helft werd er voor de derde keer een Eindhovense treffer afgekeurd. Ditmaal rondde Gakpo af na een voorzet van Sangaré, maar de linksbuiten van dienst begaf zich in buitenspelpositie. Kort daarna kopte De Jong net voorlangs, waardoor Arsenal mocht blijven hopen op een acceptabel resultaat. Tien minuten voor het einde kwam PSV goed weg. Na een carambole voor de neus van Benítez kwam Nketiah in de gelegenheid van dichtbij te scoren. De Argentijnse sluitpost had vervolgens een uitstekende reflex en hield zijn doel schoon. Arteta, die niet met de sterkste opstelling aan de aftrap verscheen, bracht nog diverse grote namen binnen de lijnen, al konden ook zij geen doorbraak meer forceren.