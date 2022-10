AZ plaatst zich voor knock-outfase Conference League met zege op FC Vaduz

Donderdag, 27 oktober 2022 om 20:37 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 21:14

AZ heeft zich verzekerd van een ticket voor de knock-outfase van de Conference League. Het won met 1-2 van FC Vaduz, waardoor de Alkmaarders zeker zijn van de eerste of tweede plek in de groep. De doelpunten in Liechtenstein werden gemaakt door linksback Milos Kerkez, Myron van Brederode en Nicolas Hasler. Als Dnipro-1 later vanavond puntenverlies lijdt tegen Apollon Limassol, is AZ ook verzekerd van groepswinst.

AZ-trainer Pascal Jansen koos afgelopen weekend in de met 2-1 verloren uitwedstrijd bij Excelsior nog voor een opstelling met Jesper Karlsson als rechtsbuiten. Tegen Vaduz besloot hij Karlsson echter ‘gewoon’ weer op links te zetten. Myron van Brederode begon daarom op de bank in Liechtenstein, terwijl Yukinari Sugawara als rechtsbuiten startte. Verder maakte Janssen geen verrassende keuzes in zijn opstelling en stonden de verwachte namen aan de aftrap. Bij de thuisploeg begonnen onder meer Anthony Goelzer (die in Alkmaar in het met 4-1 verloren duel nog het enige doelpunt namens Vaduz maakte) en Benjamin Büchel (die rood kreeg in Alkmaar) opnieuw aan de wedstrijd.

In de teleurstellende eerste helft had AZ het meeste balbezit, maar was de eerste mogelijkheid voor Vaduz. De poging van Ryan Fosso na een klein half uur ging echter naast. In de daaropvolgende tegenaanval leek AZ uit het niets de score te openen, maar het doelpunt werd afgekeurd door een duwfout van Kerkez. De Alkmaarders waren in het restant van het eerste bedrijf nog twee keer dicht bij de openingstreffer. Doelman Büchel kon echter voorkomen dat Kevin Iodice een eigen doelpunt maakte en keerde vlak voor rust een afstandsschot van Jens Odgaard. Ook de thuisploeg rook aan de 1-0, uit een corner, maar Hobie Verhulst bracht redding.

Al vroeg in de tweede helft brak AZ dan toch de ban. Kerkez ontving de bal halverwege de vijandelijke helft, kon meters maken en wist Büchel te passeren: 0-1. In de fase daarna was Vaduz meerdere keren dicht bij de gelijkmaker, maar Merlin Hadzi (redding Verhulst), Arbenit Xhemajli (net naast), Anthony Goelzer (ook naast) en Fosso (opnieuw Verhulst) hadden het geluk niet aan hun zijde. Via Myron van Brederode was het aan de andere kant van het veld wel raak: hij kreeg de bal aan de rand van het strafschopgebied, speelde Milan Gajic uit en schoot hard raak in de rechterbovenhoek. Vlak daarna maakte Hasler het na een fout van Riechedly Bazoer nog spannend, maar mede dankzij de goed keepende Verhulst trok AZ de drie punten over de streep.