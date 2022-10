Kieft is verbaasd over tv-optreden Hamstra en pakt één specifieke aankoop aan

Donderdag, 27 oktober 2022 om 19:39 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:56

Wim Kieft heeft met enige verbazing gekeken naar het interview van Gerry Hamstra. De technisch manager van Ajax gaf voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool tekst en uitleg gegeven over de hectische transferzomer die de Amsterdammers achter de rug hebben. Kieft geeft donderdagavond bij Veronica aan dat de Amsterdammers gefaald hebben op de transfermarkt en hij vindt het onterecht dat Hamstra ‘verongelijkt’ voor de camera verscheen.

Hamstra is het niet eens met de kritiek op zijn aankoopbeleid, zo liet hij woensdagavond in gesprek met RTL7 blijken. Van de tien aanwinsten, staan er tegen Liverpool vier in de basis: Jorge Sánchez, Calvin Bassey, Steven Bergwijn en Brian Brobbey. "Van de tien waren er drie geblesseerd, twee hebben gespeeld en we weten allemaal dat Brobbey en Francisco Conceição gehaald zijn voor nu en voor de toekomst. De context en de nuance is weg. Ik vind het prima dat er kritiek is, dat hoort erbij. We leven in een land waarin iedereen zijn mening mag geven, maar het ligt wel genuanceerder."

“We hebben net even geluisterd, want ik heb het interview gister nog niet gezien”, reageert Kieft na het zien van de beelden. “Er zit iets heel ‘verongelijkts’ in. Zo van: ik word aangevallen dus ik moet nu wat zeggen. Kijk, natuurlijk is het niet zo heel gek dat je uitgeschakeld wordt in de Champions League in een poule met Napoli en Liverpool. Die teams zijn veel beter dan Ajax. Maar om nou weer te komen met ‘in de competitie hebben we het beter gedaan dan vorig jaar’... Nou en!”

“Ik kijk gewoon alleen maar naar wat Ajax gekocht heeft en naar wie nou een echte versterking is”, vervolgt Kieft. “Nou, tot nu toe heb ik nog geen enkele versterking gezien. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat Bergwijn na een vrij goed begin in de Eredivisie de laatste weken ook het gewenste niveau niet haalt. Hij is weer een beetje de wispelturige speler die hij bij PSV ook was. In het Nederlands elftal is hij overigens niet wispelturig, want daar speelt hij met flair en zelfvertrouwen.”

“Dat met Tadic moet trouwens ook een keer klaar zijn. Ik zeg niet dat hij niet meer opgesteld moet worden, maar van hem mag je wel rendement verwachten. Hij heeft gewoon geen vertrouwen. Ik wil eigenlijk concluderen dat Ajax afgelopen zomer slecht heeft ingekocht voor honderd miljoen euro”, aldus de analist.