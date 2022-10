Jansen laat experiment voor wat het is en grijpt terug op vastigheid bij AZ

Donderdag, 27 oktober 2022 om 17:53 • Guy Habets

De opstelling van AZ voor het Conference League-treffen met FC Vaduz is bekend. Trainer Pascal Jansen koos afgelopen weekend in de met 2-1 verloren uitwedstrijd bij Excelsior nog voor een variant waarin Jesper Karlsson op rechts startte, maar is daar gauw weer vanaf gestapt. Dat betekent dat Myron van Brederode zijn basisplaats kwijt is.

De jonge aanvaller zit op de bank en ziet dat Karlsson zijn positie op de linkerflank in gaat nemen. Yukinari Sugawara, die afgelopen zondag al in de eerste helft in moest vallen, is de rechtsbuiten van dienst. Jens Odgaard staat in de spits en wordt in de rug gesteund door aanvallende middenvelder Dani de Wit. Verder maakt Jansen geen verrassende keuzes in zijn team en staan de verwachte namen aan de aftrap.

Dat betekent dat Riechedly Bazoer opnieuw geen onderdeel uitmaakt van de basiself. De verdediger annex middenvelder ziet dat Tijjani Reijnders en Jordy Clasie opnieuw het middenrif bemannen en dat er, vanwege plekjes bij de eerste elf voor Maxim Dekker en Sam Beukema, ook centraal achterin geen plaats voor hem is. Pantelis Hatzidiakos en Milos Kerkez zijn de backs van dienst en Hobie Verhulst verdedigt, zoals te doen gebruikelijk, het doel bij AZ.

De opstelling van AZ: Verhulst; Hatzidiakos, Beukema, Dekker, Kerkez; Reijnders, De Wit, Clasie; Sugawara, Odgaard, Karlsson.