Kersverse Oranje-klant maakt indruk in Duitsland: ‘Hij heeft een droom vervuld’

Donderdag, 3 november 2022 om 15:19 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:28

Micky van de Ven was zonder twijfel de grootste verrassing in de voorselectie van het Nederlands elftal voor het WK in Qatar. De centrale verdediger maakt indruk bij VfL Wolfsburg en miste dit seizoen nog geen minuut. In Wolfsburg staan ze niet te kijken van de oproep van bondscoach Louis van Gaal. Voetbalzone trok onlangs naar de stad van het Volkswagen-concern en vroeg fans en journalisten naar hun mening over Van de Ven.

Door Mart Oude Nijeweeme

Vraag fans van Wolfsburg welke Nederlander de laatste jaren de meeste indruk heeft gemaakt en ze zeggen steevast Wout Weghorst. Het verlangen naar de spits laat zich verklaren na een blik op de ranglijst. Wolfsburg eindigde vorig jaar teleurstellend als elfde in de Bundesliga en draait ook dit seizoen nog niet op volle toeren. De ploeg van Niko Kovac bleef de laatste vijf wedstrijden zonder nederlaag, maar wist er ook maar twee te winnen. Het resultaat van de wisselvallige seizoensstart zijn elf schamele puntjes uit elf wedstrijden.

De Nederlandse eer wordt tegenwoordig hooggehouden door Van de Ven. De verdediger miste dit seizoen nog geen minuut en heeft zich in korte tijd ontpopt tot een onbetwiste basisspeler. “Micky heeft een grote droom vervuld”, vertelt Engelbert Hensel, journalist van de Wolfsburger Allgemeine Zeitung. "Hij speelt regelmatig, dat was altijd zijn doel. Dat heeft hij afgelopen zomer ook gezegd. Hij speelt goed en valt vooral op door zijn snelheid. Ik denk dat hij zich zijn basisplaats niet snel meer laat ontnemen."

Voor Van de Ven wordt het een hels karwei om door te stoten tot de definitieve selectie, daar de concurrentie in de achterhoede moordend is bij Oranje. “Met Virgil van Dijk, Stefan de Vrij, Matthijs de Ligt en Nathan Aké wordt het voor mij heel lastig”, gaf Van de Ven voor zijn uitverkiezing toe in gesprek met Voetbalzone. “Mijn voordeel is dat ik linksbenig ben. Ik ben vooral onder de indruk van Aké. Hoe hij het bij Manchester City doet, zo goed. Hij is zo rustig, speelt alles vooruit. Hij heeft altijd een voetballende oplossing. Daar kan ik zeker van genieten. In de toekomst hoop ik ooit voor Oranje uit te mogen komen.”

Het moet ook voor Van de Ven zelf als een verrassing zijn gekomen dat de persoonlijke successen elkaar in een rap tempo opvolgen. Waar hij een jaar geleden wekelijks verpieterde op de reservebank, wordt hij nu als eerste op het wedstrijdformulier gezet door Kovac. Zijn plek in de voorselectie van het Nederlands elftal is een absolute kers op de taart. “Afgelopen seizoen kon je al zien hoe snel hij was en hoe goed hij zich aanpaste”, gaat Hensel verder. “Af en toe maakte hij natuurlijk wel een foutje, maar hij is nog jong. Jonge spelers moeten soms ook een foutje mogen maken.”

Micky van de Ven zag een uitstekend seizoen bij VfL Wolfsburg onlangs bekroond worden met een plek in de voorselectie van Oranje.

Volgens Hensel is het doel van Wolfsburg om binnen afzienbare tijd weer terug te keren op internationaal niveau. Die Wölfe waren vorig jaar actief in de Champions League, maar eindigden als vierde in een groep met Lille OSC, RB Salzburg en Sevilla. “De start van het seizoen is allesbehalve goed”, aldus Hensel. “Het was werkelijk slecht. Zo langzamerhand begint het elftal zich aan Kovac’ manier van spelen aan te passen. Het fundament, de inzet, de samenhang. Kovac staat ervoor om eerst de basisprincipes van het voetbal in orde te maken. Dat was lange tijd een groot probleem. Het was niet dat het elftal niet presteerde, maar het was niet constant genoeg.”

Wolfsburg is zeker niet de enige club in Duitsland die sportief door een dal gaat. Ook traditieclubs als Schalke 04, Hamburger SV, Bayer Leverkusen en Werder Bremen hunkeren naar betere tijden. Schalke en Werder wisten na hun degradatie snel terug te keren naar het hoogste niveau. Voor HSV geldt dat niet. Dat het Duits voetbal enigszins ontwricht is, bewijzen ook 1. FC Union Berlin en SC Freiburg, die juist in positieve zin in het oog springen. “Men kan enkel hopen, als VfL-fan of mensen die in het stadion komen, dat het snel beter wordt. Laten we zeggen dat ze op de goede weg zijn”, besluit Hensel.