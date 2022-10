‘Soms krijg je gevoel dat je niet speelt omdat Pep je niet goed genoeg vindt'

Het gaat goed met de carrière van Nathan Aké. Hij staat vaak in de basis bij Manchester City, wordt binnenkort voor het eerst vader en een basisplaats in het Nederlands elftal op het WK in Qatar lonkt. In een interview met The National geeft de mandekker wel aan dat hij moest wennen aan het rotatiesysteem van Pep Guardiola. Ook roemt hij de sfeer tussen de spelers in Manchester en ontvangt hij op zijn beurt lovende woorden van zijn coach.

Aké laat weten dat zijn trainer erg streng is voor de verdedigers. “Na de 6-3 winstpartij tegen Manchester United was hij niet blij. Als iets Guardiola irriteert, is het wel het niet houden van de nul”, zo zegt de Nederlander, die niet altijd zeker was van speeltijd. Inmiddels is hij gewend geraakt aan het rotatiebeleid van zijn trainer. “In het begin was dat beleid wel moeilijk. Soms krijg je het gevoel dat je misschien niet speelt omdat Guardiola je niet goed genoeg vindt. Later snap je zijn ideeën echter wel.”

Het verdedigen gaat Aké steeds beter af en hij is dan ook van mening dat de kwaliteiten van een centrale verdediger met de jaren beter worden. “Je gaat anders om met spelsituaties naarmate je ouder wordt. Je gaat er vooral beter mee om en je leest het spel beter. Ervaring komt écht met de jaren", stelt hij. "Pep zorgt er altijd voor dat we niet vergeten dat we in de eerste plaats verdedigers zijn. Natuurlijk moeten wij ook aanvallen opzetten, maar de nul houden is prioriteit nummer één.”

Na zijn overstap van Bournemouth naar City viel Aké vooral de saamhorigheid op. De concurrentie is in elke linie moordend bij the Citizens, maar er heerst een warme sfeer op de club. “Ik had nooit gedacht dat er zo'n saamhorigheid zou zijn. Ik weet zeker dat veel mensen dat over hun club zeggen, maar het is echt waar. Voordat je aankomt weet je dat er veel sterren spelen. Ik dacht dat er misschien meer kliekjes zouden zijn. Dat spelers die dezelfde taal spreken elkaar zouden opzoeken, maar het was echt een openbaring toen ik hier kwam. Iedereen, van personeel tot spelers, was en is zó aardig. Dat heeft mij wel verbaasd.”

Van grote baas Guardiola zelf krijgt Aké ook lovende woorden. "Hij is zo betrouwbaar en op slechte momenten helpt hij je altijd. Ook als hij niet de speeltijd krijgt die hij hoopte, denkt hij altijd aan zijn teamgenoten. Nathan is een uitzonderlijk persoon. Hij is zó gefocust, zo geconcentreerd. Ik vind hem een intelligente man en het is een genot om hem erbij te hebben. Je kan zien dat hij geliefd is bij het hele team.”