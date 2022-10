Arne Slot ziet twee spelers boven de rest uitsteken bij Feyenoord

Donderdag, 27 oktober 2022 om 15:16 • Guy Habets

Arne Slot vindt dat hij een uitgebalanceerde selectie tot zijn beschikking heeft bij Feyenoord. Volgens de oefenmeester zijn er 'één á twee spelers' die boven de rest uitsteken, maar hij wil op de persconferentie ter voorbereiding op de uitwedstrijd bij Sturm Graz in de Europa League niet zeggen wie dat zijn. Sebastien Szymanski is het in ieder geval niet.

De Poolse aanvallende middenvelder wordt door Slot vaak gebruikt en dus kreeg de oefenmeester uit Bergentheim de vraag of de naam van Szymanski altijd als eerste op het opstellingsformulier verschijnt. "Ik denk dat wij niet heel veel spelers hebben die echt boven de rest uitsteken", reageert Slot. "Misschien hebben we er wel één of twee. Szymanski is voor ons een hele goede speler, maar heeft een aantal concurrenten op zijn positie die dicht bij hem zitten. Dan is het dus geen uitgemaakte zaak dat je elke wedstrijd speelt."

Slot wilde later niet zeggen welke twee spelers dan wel boven de rest uitsteken. Wellicht doelde hij op Gernot Trauner, die ook aanschoof bij de persconferentie. De Oostenrijkse verdediger keert terug in zijn vaderland en weet dat hem en zijn ploeg in Graz een belangrijke wedstrijd te wachten staat. "Op papier was Lazio de grote favoriet om deze poule te winnen", weet Trauner. "Nu is er geen favoriet meer en kan alles gebeuren."

Na vier wedstrijden hebben alle ploegen in poule F van de Europa League immers vijf punten verzameld. Feyenoord heeft de leiding op basis van het doelsaldo en een overwinning op Sturm Graz zou betekenen dat overwintering in de Europa League heel dichtbij is. Over een week neemt Feyenoord het in De Kuip nog op tegen Lazio, dat donderdagavond tegen het Deense FC Midtjylland speelt. Na speelronde vijf zal duidelijk worden wat Feyenoord tegen de Italianen moet doen om door te gaan.