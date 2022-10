Gerard Piqué en Jordi Alba ontvangen zeer dringend verzoek van Barcelona

Donderdag, 27 oktober 2022 om 14:46 • Guy Habets

Barcelona gaat er in de winterse transferperiode alles aan doen om Gerard Piqué en Jordi Alba te lozen. Dat stelt Sport. De Catalaanse club is van plan om opnieuw te investeren in de selectie en om dat mogelijk te maken, moet er financiële ruimte vrijgemaakt worden. Een vertrek van het ervaren tweetal zou Barcelona veel ademruimte op kunnen leveren en dus hebben Piqué en Alba te horen gekregen dat er gesproken moet worden over contractontbinding.

Het plan is niet om Piqué en Alba te verkopen, maar om in goed overleg uit elkaar te gaan. Dat schrijft Sport, dat weet dat Barcelona nog een totaalbedrag van 145 miljoen euro schuldig is aan het tweetal. Om tot een akkoord te komen over contractontbinding, zullen er afspraken gemaakt moeten worden over het bedrag dat ze meekrijgen. Piqué zou naar verluidt nog tachtig miljoen euro moeten ontvangen, terwijl Alba nog recht heeft op 65 miljoen euro.

Of de twee ervaren krachten mee willen werken aan de wensen van Barcelona is nog maar de vraag. Piqué stelde altijd opzij te zullen stappen als de club hem dat vroeg, maar weigerde afgelopen zomer wel om zijn salaris opnieuw te verlagen. Los Azulgrana zet nu dus in op contractontbinding en het uitbetalen van een bedrag dat significant lager ligt dan de tachtig miljoen waar Piqué nog recht op heeft, maar de centrale verdediger zit daar naar verluidt niet op te wachten.

Ook Alba werkt niet zomaar mee, aangezien hij niet weg wil. De linksback voelt zich nog gewaardeerd in Spotify Camp Nou, hoewel trainer Xavi al aangaf dat hij geen deel uitmaakt van de toekomstplannen van de club, en denkt nog wel een paar jaartjes door te kunnen. Barcelona hoopt dat er in januari interesse is voor de aanvallend ingestelde vleugelverdediger, zodat hij sneller geneigd is om zijn contract te laten afkopen en een overstap te maken.