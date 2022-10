Feyenoord kan zich definitief gaan richten op modernisering van De Kuip

Donderdag, 27 oktober 2022 om 14:10 • Paul Jeursen • Laatste update: 14:13

De plannen van de gemeente Rotterdam voor Feyenoord City gaan definitief niet door. De Raad van State heeft het bestemmingsplan vernietigd en meldde tevens dat de gemeenteraad van Rotterdam al in december 2020 had moeten inzien dat ‘het plan om een nieuw voetbalstadion aan de Nieuwe Maas te bouwen, niet uitvoerbaar was’. De modernisering van De Kuip zou nu topprioriteit moeten krijgen.

In het bestemmingsplan van Feyenoord City was de bouw van een nieuw voetbalstadion voor Feyenoord het speerpunt. Eerder dit jaar liet de club al weten voorlopig te stoppen met de plannen voor een nieuw stadion. De beoogde kosten zouden, mede door de gestegen prijzen van bouwmateriaal, de pan uit rijzen.

Ook was er volgens de Raad van State onzekerheid over ‘het commitment’ van Feyenoord als hoofdgebruiker van het stadion. De Rotterdamse gemeenteraad meldde al wel door te willen gaan met Feyenoord City, met of zonder een nieuw voetbalstadion. Vanwege de woningnood heeft de bouw van duizenden huizen in Rotterdam-Zuid topprioriteit. Inmiddels liggen de plannen voor een nieuw stadion, of de verbouwing van De Kuip, al meer dan vijftien jaar op de plank. Door de vernietiging van het plan voor Feyenoord City sluit algemeen directeur Dennis te Kloese niet uit dat Feyenoord de komende tien jaar nog in De Kuip zal spelen.

Modernisering

De voorzitter van stichting Vrienden van De Kuip, Kees Lau, wil dat Feyenoord zo snel mogelijk aan de slag gaat om het huidige onderkomen te moderniseren. De stichting maakte eerder bezwaar tegen Feyenoord City. Hij snapt de beslissing van de Raad van State en noemt het besluit in gesprek met het ANP ‘begrijpelijk en goed’. “Toch staan we niet te juichen, want dit stadionplan kent enkel verliezers. We roepen iedereen die Feyenoord en De Kuip een warm hart toedraagt op samen te werken om zo snel mogelijk aan de slag te gaan met de modernisering van De Kuip.”

Als het aan de stichting ligt, wordt het stadion in fases aangepakt. “Eerst moet achterstallig onderhoud worden gepleegd. Als dat is gedaan, kun je denken aan het aanbrengen van verbeteringen. Hierna is het tijd voor een ingrijpende modernisering om van De Kuip weer een voetbaltempel te maken voor de lange termijn”, aldus Lau.