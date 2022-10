Ten Hag zet in de armen gesloten Cristiano Ronaldo direct in basiselftal

Donderdag, 27 oktober 2022 om 19:50 • Guy Habets • Laatste update: 19:59

Erik ten Hag heeft de opstelling van Manchester United voor de thuiswedstrijd in de Europa League tegen Sheriff Tiraspol bekendgemaakt. De Nederlandse oefenmeester heeft direct een basisplaats in petto voor Cristiano Ronaldo, die deze week in genade werd aangenomen. Ook Tyrell Malacia krijgt een nieuwe kans om zich als basisspeler te bewijzen.

Na zijn weigering om in te vallen in de competitiewedstrijd tegen Tottenham Hotspur (2-0 zege) werd Ronaldo door Ten Hag uit de selectie gezet. Na een goed gesprek, waarin naar verluidt is gezegd dat de Portugees een minder belangrijke rol moet accepteren, is hij weer bij de groep gehaald en dus zit de spits ook weer bij de wedstrijdselectie voor het treffen met Sheriff. Ronaldo staat in de spits en wordt geflankeerd door Antony en de achttienjarige Alejandro Garnacho, voor wie het zijn zesde officiële duel voor United wordt.

Ten Hag kan voorin nog niet beschikken over Anthony Martial, die bijna hersteld is van een blessure. Marcus Rashford en Jadon Sancho zitten op de bank en lijken rust te krijgen met het oog op de Premier League-wedstrijd van zondag tegen West Ham United. Ook in de achterhoede verandert het nodige bij United: Malacia krijgt de kans als linksback in plaats van Luke Shaw, terwijl Victor Lindelöf de vervanger is van de geblesseerde Raphaël Varane. Harry Maguire keert terug van een blessure met een plek op de bank.

Ook Lisandro Martínez is de eerste elf spelers terug te vinden. De ex-Ajacied is niet meer weg te denken uit het hart van de defensie van United en vormt dat donderdag dus met Lindelöf. Diogo Dalot blijft staan in het elftal als rechtsback. Het middenveld bestaat uit Casemiro, Bruno Fernandes en Christian Eriksen.

Ten Hag en Man United hebben aan een gelijkspel genoeg om zich te verzekeren van een plekje in de tussenronde van de Europa League. De Moldaviërs moeten met tenminste drie doelpunten verschil winnen op Old Trafford om kans te houden op overwintering in het tweede Europese clubtoernooi. De groepswinst lijkt naar Real Sociedad te gaan, dat donderdagavond tegen Omonia Nicosia speelt, al treffen United en de Spanjaarden elkaar nog op de laatste speeldag in San Sebastian.

Opstelling Manchester United: De Gea; Dalot, Lindelöf, Martínez, Malacia; Casemiro, Eriksen, Fernandes; Antony, Ronaldo, Garnacho.