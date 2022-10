Milos Kerkez speelt zich in de kijker en kan AZ verruilen voor topcompetitie

Donderdag, 27 oktober 2022 om 13:37 • Guy Habets

Milos Kerkez heeft zich in de kijker gespeeld bij Lazio. De Hongaarse vleugelverdediger van AZ beleeft dit seizoen zijn doorbraak in het eerste elftal van de Alkmaarders en dat is ook in Italië opgevallen. Volgens transferjournalist Nicolò Schira zoekt Lazio naar een nieuwe linker wingback en staat Kerkez, net als Fabiano Parisi van Empoli, op het wensenlijstje.

Igli Tare, de technisch directeur van de Romeinen, hoopt in de winterse transferperiode een linksback aan de selectie toe te kunnen voegen. Met Dimitrije Kamenovic heeft Lazio maar één echte wingback voor de linkerkant in de gelederen en dus kan de ploeg op die positie wel wat versterking gebruiken. Schira weet te melden dat het lijstje met eventuele versterkingen niet zo lang is, want vooralsnog worden alleen Parisi en Kerkez in de gaten gehouden.

De scouts van Lazio zullen gezien hebben dat Kerkez in uitstekende vorm verkeert sinds hij dit seizoen de vaste linksback van AZ is. De Hongaar, die pas achttien jaar oud is, heeft de rol van de naar Ajax vertrokken Owen Wijndal moeiteloos overgenomen en kwam dit seizoen al in 21 officiële wedstrijden in actie namens AZ. In die wedstrijden leverde hij zes assists af en kwam hij ook nog eens twee keer tot scoren. Daarnaast debuteerde Kerkez voor het Hongaarse nationale elftal.

Kerkez werd opgeleid door Rapid Wien, dat in 2019 geen toekomst meer in hem zag. Het Hongaarse Hódmezövásárhely FC pikte hem op en via Györ FC kwam de linksback in februari 2021 bij AC Milan terecht. Die club verkocht hem in januari van dit jaar voor twee miljoen euro aan AZ. Aangezien Kerkez nog tot medio 2026 vastligt, zou de Noord-Hollandse club bij een eventuele verkoop van de achttienjarige verdediger een veelvoud van het aankoopbedrag terug kunnen krijgen.