Arne Slot voert de nodige wijzigingen door in de basiself van Feyenoord

Donderdag, 27 oktober 2022 om 19:45 • Paul Jeursen • Laatste update: 19:52

De opstelling van Feyenoord is bekend voor het uitduel met Sturm Graz. Bij winst kunnen de Rotterdammers een grote stap zetten richting de knock-outfase van de Europa League. Trainer Arne Slot heeft vooral in de aanvalslinie wijzigingen doorgevoerd. Zo beginnen Alireza Jahanbakhsh en Danilo in de basis. Het duel in Graz begint om 21.00 uur.

In Graz zal Justin Bijlow zoals gewoonlijk onder de lat staan. Lutsharel Geertruida vervangt rechtsachterin Marcus Pedersen en op linksback is er weer plek voor Marcos López. Hierdoor wordt het centrale duo Gernot Trauner en Dávid Hancko in ere hersteld. Afgelopen weekend speelde de Slowaak nog linksachter.

Op het middenveld voert Slot één wijziging door. Quinten Timber en Orkun Kökçü behouden hun plekken in het middenrif, terwijl dus Geertruida een linie geschoven wordt. Daardoor komt er op de nummer 10-positie een plek vrij voor Sebastian Szymanski. Voorin mag Danilo het in de spits laten zien. De laatste vier wedstrijden kreeg de Mexicaan Santiago Giménez de voorkeur op die plek, maar tot scoren kwam hij niet. Op de plek rechts voorin speelt Jahanbakhsh. Aan de overzijde staat Javairô Dilrosun geposteerd.

Het thuisduel met de Oostenrijkers verliep voor Feyenoord zeer soepel, aangezien er met maar liefst 6-0 werd gewonnen. Na het eerdere verlies tegen Lazio Roma (4-2) en de gelijke spelen tegen Midtjylland (twee keer 2-2) zijn de verschillen echter nihil in de groep. Als de Rotterdammers weten te winnen in Oostenrijk, is de kans op overwinteren alsnog zeer groot.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, López; Timber, Szymansky, Kökçü; Jahanbakhsh, Danilo, Dilrosun