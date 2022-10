UEFA komt na ongeregeldheden in Londen met keiharde straf voor PSV

Donderdag, 27 oktober 2022 om 12:57 • Guy Habets • Laatste update: 13:37

PSV moet het in de eerstvolgende Europese uitwedstrijd stellen zonder uitsupporters. Dat heeft de UEFA besloten. De Eindhovenaren krijgen die straf opgelegd naar aanleiding van de ongeregeldheden na afloop van de met 1-0 verloren uitwedstrijd bij Arsenal van vorige week. Ook moet de club een boete van veertigduizend euro betalen.

Op de website van de Europese voetbalbond valt te lezen dat het disciplinaire orgaan van de UEFA heeft besloten om PSV een boete op te leggen en de club te verbieden om kaarten te verkopen aan haar eigen fans voor de eerstvolgende uitwedstrijd in Europees verband. Het zal dan naar alle waarschijnlijkheid gaan om de mogelijk cruciale wedstrijd bij FK Bodø/Glimt van donderdag 3 november, maar daarover moet de club nog met duidelijkheid komen. PSV ziet liever dat die wedstrijd nog met uitfans wordt gespeeld, aangezien heel veel mensen al kosten hebben gemaakt voor de reis naar Noorwegen.

De UEFA deed onderzoek naar vier zaken die PSV ten laste worden gelegd: het gooien van objecten, het afsteken van vuurwerk, het aanrichten van vernielingen en het veroorzaken van problemen op de tribune. Dat daar een boete voor opgelegd zou worden, lag in de lijn der verwachtingen. Het niet mogen meenemen van fans naar de eerstvolgende uitwedstrijd is echter wel een forse extra straf die men in het Philips Stadion wellicht niet had verwacht. Ook moet PSV binnen dertig dagen contact opnemen met Arsenal over de aangerichte schade en het vergoeden daarvan.

Donderdagavond treft PSV de grootmacht uit Londen opnieuw, maar dan op eigen veld. Als de formatie van trainer Ruud van Nistelrooij een beter resultaat neerzet dan Bodø/Glimt doet tegen FC Zürich, dan is een ticket voor de tussenronde van de Europa League al binnen. Als de Noren hetzelfde doen als PSV of zelfs een beter resultaat weten te halen, valt de beslissing over zeven dagen in het noorden van Noorwegen. In dat mogelijk cruciale duel zullen de Eindhovenaren het dus waarschijnlijk zonder de eigen aanhang moeten zien te rooien, tenzij de UEFA besluit om de straf een wedstrijd op te schuiven.