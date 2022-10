PSV gaat met El Ghazi en Branthwaite voor overwintering in Europa League

Donderdag, 27 oktober 2022 om 17:20 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:41

De opstelling van PSV is bekend voor de wedstrijd tegen Arsenal. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij kan zich in het thuisduel met de Engelse grootmacht plaatsen voor de volgende ronde van de Europa League, maar is daarbij wel afhankelijk van het resultaat van het duel tussen FC Zürich en FK Bodø/Glimt. Het duel in het Philips Stadion begint om 18.45 uur en staat onder leiding van de Italiaan Marco Di Bello.

Van Nistelrooij zag de voorbije weken een groot aantal spelers terugkeren uit de ziekenboeg van PSV. De Jong, Mauro Júnior, Noni Madueke en Marco van Ginkel zijn allen weer van de partij, maar staan nog niet in het basiselftal. Die eer is wel weggelegd voor Xavi Simons, die in de punt van de aanval staat. De flanken worden bestreken door Anwar El Ghazi (rechts) en Cody Gakpo (links). Guus Til, die de laatste weken vaak als spits speelde, is door de basisplaats van El Ghazi zijn plek in het elftal kwijt.

Op het middenveld is er weer een plekje ingeruimd voor Erick Gutiérrez. De Mexicaan bleef tegen FC Groningen (4-2) negentig minuten op de bank, maar mag het tegen Arsenal weer laten zien. Joey Veerman en Ibrahim Sangaré zijn de andere middenvelders. In de achterhoede raakt Jordan Teze zijn basisplek kwijt. Van Nistelrooij kiest ervoor om met Phillipp Mwene te beginnen als rechtsback en posteert Jarrad Branthwaite ook in de defensie. Mwene en Branthwaite zien André Ramalho en Philipp Max naast zich in de defensie.

Opstelling PSV: Benítez; Mwene, Ramalho, Branthwaite, Max; Sangaré, Veerman, Gutiérrez; El Ghazi, Simons, Gakpo

Opstelling Arsenal: Ramsdale; Tomiyasu, Saliba, Holding, Tierney; Lokonga, Xhaka, Ødegaard; Vieira, Martinelli, Nketiah.