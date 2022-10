Spaanse media zien Real als grote winnaar na uitschakeling Barcelona

Donderdag, 27 oktober 2022 om 11:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:58

Barcelona is er niet in geslaagd om door te stoten tot de groepsfase van de Champions League. De ploeg van Xavi ging woensdagavond andermaal onderuit tegen Bayern München (0-3) en wist daarbij niet eens een schot op doel te lossen. Door de nederlaag zijn Internazionale en Bayern niet meer te achterhalen, waardoor Barça veroordeeld is tot de Europa League. Een hard gelag voor de vijfvoudig winnaar.

Volgens Mundo Deportivo was Robert Lewandowski woensdagavond de meest teleurgestelde speler op het veld bij Barcelona. Het was voor de aanvaller zijn eerste uitschakeling in de groepsfase sinds 2011/12, toen hij nog voor Borussia Dortmund speelde. "De Poolse spits leed niet alleen een tegenslag in de vorm van een nederlaag, maar hij bleef ook nog eens achter zonder te hebben gescoord tegen zijn voormalig werkgever. Hij verliet de Allianz ArenA om successen en titels te behalen, omdat hij ervan uitging dat de weg naar de Ballon d'Or korter was, maar voegt er nu een grote teleurstelling aan toe."

De Spaanse sportkrant merkt op dat Real Madrid de lachende derde is, daar de Koninklijke nu aanzienlijk meer geld opstrijkt uit de marketpool. Ook Atlético Madrid en Sevilla werden al uitgeschakeld, waardoor Real de enige overgebleven Spaanse club is in het miljardenbal. Het levert de club een gegarandeerd bedrag van 4,6 miljoen euro op. Aan het begin van het Champions League-seizoen hadden de Spaanse clubs 56 miljoen euro te verdelen. Als regerend landskampioen ging daarvan het grootste gedeelte naar Real. Sevilla kreeg het kleinste aandeel.

"Barcelona was als speelgoed voor Bayern", luidt het oordeel van AS. Net als in de heenwedstrijd in Duitsland had de ploeg van Xavi niets in te brengen. Sadio Mané, Eric Maxim Choupo-Moting en Benjamin Pavard zorgden voor de doelpunten. "Na een investering van tweehonderd miljoen om de selectie te verbeteren, werd Barcelona vernederd door een Bayern dat op de handrem speelde. Het was David tegen Goliath." Marca stelt dat 'het nachtmerrie op donderdag' terug is. "Het is een sportief en economisch debacle."

De spelers van Barça werden na afloop luidkeels toegezongen door de eigen fans, maar volgens Sport was dat slechts een heel klein doekje voor het bloeden. "De voorbeeldige reactie van de fans was niet genoeg om de geesten op te vrolijken van sommige spelers die het duel tegen Bayern al depressief tegemoet gingen. Wat slecht begon met de zege van Inter, eindigde met een nieuwe les in Beiers voetbal. Wat een nacht van eenheid moest worden, werd een nacht van terreur. Bayern is het zwarte beest geworden van de laatste debacles van Barcelona in Europa. De een nog pijnlijker en bloediger dan de andere."