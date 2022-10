Australië is eerste WK-deelnemer met harde boodschap voor Qatar

Australië heeft zich als eerste deelnemer aan het WK in Qatar openlijk uitgesproken over de misstanden in het land. Middels een videoboodschap hebben spelers van the Socceroos een gezamenlijk statement opgelezen van de Australische voetbalbond. In het filmpje van drie minuten roepen zestien spelers op tot betere bescherming van arbeiders en meer rechten voor lhbti'ers. Het WK wordt op 20 november geopend met een wedstrijd tussen het gastland en Ecuador.

De bouw van de stadions in Qatar hebben duizenden slachtoffers geëist en ook het schenden van de mensenrechten is een heet hangijzer. Met de videoboodschap spreekt het Australische voetbalelftal zich duidelijk uit tegen alle misstanden die aan het licht zijn gekomen in Qatar. Ze pleiten voor veranderingen ‘die voortduren ver nadat het laatste fluitsignaal heeft geklonken’. "Deze arbeidsmigranten die hebben geleden, zijn niet alleen maar nummers. Net als de migranten die ons land en ons voetbal hebben gevormd, hebben ze dezelfde moed en vastberadenheid om een beter leven op te bouwen."

A message from the Socceroos. pic.twitter.com/Sd2R6ej8kK — Socceroos (@Socceroos) October 26, 2022

Sinds de toewijzing van het WK aan Qatar worden de slachtoffers in de bouw en de rechten van lhbti'ers vaak aangestipt. Tot nu toe was er nog geen enkel deelnemend land dat zich uitsprak over het toernooi en deze zaken. “We zijn geen experts, maar we hebben de afgelopen twee jaar geluisterd naar groepen als Amnesty, FIFA, de WK-organisatie, de Internationale Arbeidsorganisatie, FIFpro en vooral de arbeidsmigranten uit Qatar”, zo zeggen de spelers in het filmpje. “Hoewel de hervormingen die zijn doorgevoerd een belangrijke en welkome stap zijn, blijft de implementatie ervan inconsistent en dat moet worden verbeterd.”

De Australische spelers stipten ook de situatie van lhbti'ers in Qatar aan. Zij zijn nog altijd niet vrij om een relatie te hebben met wie zij willen. Dat veranderingen doorvoeren lastig kan zijn, erkennen de voetballers. Toch dringen zij aan op meer rechten, zoals het toestaan van relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht. “We kennen de kracht van voetbal", zo melden zij. "Het uitdragen van universele waarden zoals respect, waardigheid en moed is een plicht van de sport."