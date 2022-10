Bakker verliest zichzelf compleet na gemiste strafschop Carrasco

Donderdag, 27 oktober 2022 om 10:30 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:46

Door de overwinning van FC Porto op Club Brugge (0-4) wist Bayer Leverkusen voor het duel met Atlético Madrid dat overwintering in de Champions League niet meer haalbaar was. Desondanks spatte het fanatisme er vanaf bij de Duitsers. Onder meer Mitchel Bakker liet zich compleet gaan, toen de thuisploeg bij een 2-2 stand in blessuretijd een strafschop miste in de persoon van Yannick Carrasco. Uiteindelijk vonden door het gelijkspel beide ploegen hun waterloo in het miljardenbal.

Zoals zo vaak was er ook woensdagavond weer van alles te beleven tijdens een Champions League-duel in het Wanda Metropolitano. Leverkusen kwam na tien minuten spelen op voorsprong door een mooie goal van Moussa Diaby. Atlético moest winnen om overwintering in eigen hand te houden. Bij een gelijkspel of een nederlaag zou ook het elftal van Simeone uit de Champions League liggen. Atleti zette daarop de achtervolging in en kwam halverwege de eerste helft op gelijke hoogte via Carrasco. De Belg schoot feilloos raak in de linkerhoek van een meter of twintig op aangeven van Antoine Griezmann.

Mitchel Bakker es un futbolista neerlandés. Juega de defensa y su equipo es el Bayer 04 Leverkusen de la 1. Bundesliga de Alemania. pic.twitter.com/Rssll1sbZl — - (@mrbecks23_) October 26, 2022

Niet veel later nam de ploeg van Xabi Alonso echter opnieuw de leiding. Na kinderlijk gepruts bij Ángel Correa schoot Callum Hudson-Odoi raak. Invaller Rodrigo De Paul zette beide ploegen vijf minuten na rust opnieuw op gelijke hoogte na een assist van Carrasco. Laatstgenoemde had vervolgens zelf het slotakkoord op de voet toen hij in de blessuretijd mocht aanleggen vanaf elf meter. Scheidsrechter Clément Turpin had al voor de laatste keer gefloten, toen hij door de VAR werd teruggeroepen. Een handsbal van Piero Hincapie was de constatering. Carrasco faalde echter. Wat volgde was een explosie aan emoties bij Bakker, zo is te zien op beelden die nu rondgaan op internet.

Jeroen Kapteijns van De Telegraaf heeft geen goed woord over voor het gedrag van Bakker. "Het was een tumultueus en knotsgek einde van Atletico - Leverkusen, dus het is te begrijpen dat de emoties hoog oplopen, maar wat Mitchel Bakker hier doet ten opzichte van Carrasco gaat wel erg ver. Onsportief om iemand die net een penalty heeft gemist zo te bejegenen." Ook de Spaanse journalist Manu Heredia laat zich uit over het moment. "Ik weet niet of Carrasco op een andere planeet was of dat hij de moed had, maar als hij slecht had gereageerd op wat Bakker hem aandeed, was er een enorme vechtpartij ontstaan."

Diego Costa

Volgens een andere Spaanse journalist, Fran Guillén, mag Bakker van geluk spreken dat hij Diego Costa niet tegenover zich had. "Anders waren we getuige geweest van de eerste hoofdtransplantatie op een voetbalveld." Leverkusen en Atlético gaan volgende week uitmaken wie na de winter alsnog in Europa actief mag blijven. De ploeg van Simeone bezet op dit moment de derde plek in de poule met vijf punten, een punt meer dan Leverkusen. De Duitsers spelen dinsdag thuis tegen Club Brugge, Atlético gaat op bezoek bij FC Porto. Club Brugge en Porto hebben zich met respectievelijk tien en negen punten uit vijf groepsduels al weten te plaatsen voor de knock-outfase.