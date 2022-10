Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Slot kiest voor andere aanvalslinie

Donderdag, 27 oktober 2022 om 10:10 • Paul Jeursen • Laatste update: 11:06

Bij een goed resultaat in Oostenrijk tegen Sturm Graz, kan Feyenoord zich plaatsen voor de knock-outfase van de Europa League. Trainer Arne Slot voert volgens het Algemeen Dagblad wel een aantal wisselingen door, na de teleurstellende 1-1 tegen Fortuna Sittard van afgelopen weekend. Patrik Wålemark krijgt een basisplaats toebedeeld en ook Marcos López en Danilo keren terug in de eerste elf.

In Groep F van de Europa League staan alle vier de ploegen op vijf punten. Eerder op donderdagavond, om 18.45 uur, spelen Lazio en FC Midtjylland tegen elkaar in Rome. Feyenoord trapt om 21.00 uur af. In Rotterdam was Sturm Graz geen partij voor de Rotterdammers en werd het 6-0. Na het eerdere verlies tegen Lazio Roma (4-2) en de gelijke spelen tegen Midtjylland (twee keer 2-2) zijn de verschillen nihil in de groep. Als de Rotterdammers weten te winnen, is de kans op overwinteren groot.

Slot liet op de persconferentie van woensdag weten over een bijna geheel fitte selectie te kunnen beschikken. Alleen de langdurig geblesseerde Oussama Idrissi ontbreekt en alhoewel Igor Paixão niet honderd procent fit is, kan hij wel op de bank plaatsnemen. Ook Ezequiel Bullaude reisde mee naar Oostenrijk waardoor de jonge Noah Naujoks, afgelopen zaterdag nog invaller tegen Fortuna Sittard, in Rotterdam achterbleef.

In Graz zal Justin Bijlow zoals gewoonlijk onder de lat staan. Rechtsachterin speelt Marcus Pedersen en op linksback komt López weer te spelen. Hierdoor wordt het centrale duo Gernot Trauner en Dávid Hancko in ere hersteld. Afgelopen weekend speelde de Slowaak nog linksachter.

Op het middenveld voert Slot geen veranderingen door. Quinten Timber, Orkun Kökçu en Lutsharel Geetruida vormen met zijn drieën het middenrif. Voorin mag Danilo het in de spits laten zien. De laatste vier wedstrijden kreeg de Mexicaan Santiago Giménez de voorkeur op die plek, maar tot scoren kwam hij niet. Op de plek rechts voorin krijgt Wålemark de voorkeur, Sebastian Szymanski begint zodoende op de bank. Aan de andere kant staat Javairô Dilrosun geposteerd.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner, Hancko, López; Timber, Kökcü, Geertruida; Wålemark, Danilo, Dilrosun