Vermoedelijke opstelling PSV: Van Nistelrooij hakt knoop door over De Jong

Donderdag, 27 oktober 2022 om 09:46 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:46

PSV kan zich donderdagavond plaatsen voor de knock-outfase van de Europa League. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij neemt het in een uitverkocht Philips Stadion op tegen Arsenal en is tevens afhankelijk van het resultaat bij het duel tussen FC Zürich en FK Bodø/Glimt. Het Eindhovens Dagblad verwacht dat Luuk de Jong terugkeert in de basis. Het zou voor de spits zijn eerste basisoptreden zijn sinds Rangers-thuis, eind augustus.

Van Nistelrooij heeft in tegenstelling tot de voorbije maanden weer een groot aantal spelers tot zijn beschikking. Alleen Yorbe Vertessen, Olivier Boscagli, Ismael Saibari en doelman Kjell Peersman zitten nog in de lappenmand. De Jong, Mauro Júnior en Marco van Ginkel zijn allen weer van de partij. Ook Madueke behoort tot de selectie. De aanvaller deed tegen FC Groningen een helft mee. Verwacht wordt dat hij tegen Arsenal op de bank begint. De flanken moeten worden bestreken door Xavi Simons en Cody Gakpo.

Op het middenveld is er weer een plekje ingeruimd voor Erick Gutiérrez. De Mexicaan bleef tegen FC Groningen (4-2) negentig minuten op de bank, maar mag het tegen Arsenal weer laten zien. Joey Veerman en Ibrahim Sangaré zijn de andere middenvelders. De basisplek van De Jong gaat ten koste van Til, die afgelopen zondag nog in de spits stond. In de achterhoede raakt Jordan Teze zijn basisplek kwijt. Van Nistelrooij kiest ervoor om met Phillipp Mwene te beginnen als rechtsback. Hij ziet Armando Obispo, André Ramalho en Philipp Max naast zich in de achterhoede.

Arsenal is met twaalf punten uit vier wedstrijden al verzekerd van de knock-outfase, maar zal hoe dan ook als groepshoofd willen doorstoten. "Ik verwacht dat hun opstelling niet veel zal afwijken van vorige week", zei Van Nistelrooij woensdag tijdens de persconferentie. Vorige week trad Mikel Arteta met een flink aantal reservespelers aan. Van Nistelrooij verwacht niet dat er donderdag al een beslissing valt in Groep A. "Het meest waarschijnlijke is dat het volgende week in Noorwegen pas wordt beslist."

Vermoedelijke opstelling PSV: Benitez; Mwene, Ramalho, Obispo, Max; Sangaré, Veerman, Gutiérrez; Simons, De Jong, Gakpo.