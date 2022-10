Grote lach verschijnt bij Brobbey als hij complimenten van Van Dijk hoort

Donderdag, 27 oktober 2022 om 08:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:00

Bij Ajax worden de wonden gelikt na de pijnlijke uitschakeling in de Champions League. De ploeg van trainer Alfred Schreuder was woensdagavond niet opgewassen tegen Liverpool en kreeg voor de derde wedstrijd op rij minimaal drie tegentreffers te verwerken. Voor Brian Brobbey was het juist zijn derde wedstrijd op rij met een basisplaats. De spits weerde zich kranig tegen Virgil van Dijk en kreeg na afloop complimenten van de aanvoerder van Oranje.

"We wilden winnen, maar dat is uiteindelijk niet gelukt", begint Brobbey bij RTL. "Ik vond de eerste twintig minuten top. Als wij twee kansen afmaken, verloopt de wedstrijd heel anders. Maar als je je kansen niet afmaakt, krijgen zij de kansen en scoren ze. Ik denk dat we de eerste twintig minuten veel beter waren dan Liverpool. Zij hebben maar één kans nodig. Na die goal uit een hoekschop en die uitgespeelde goal was het wel klaar ja. Ik vind dat we met onze koppies omlaag gingen. We moeten hier van leren en op naar de volgende wedstrijd. Als we elke wedstrijd spelen zoals de eerste twintig minuten, denk ik dat we ver kunnen komen. Dat zit erin."

Brobbey wordt vervolgens op de hoogte gebracht van de complimenten van Van Dijk. De centrale verdediger van Oranje liet zich lovend uit over de spits. "Ik vind het een geweldige jongen. Een groot talent, hij heeft eigenlijk alles: hij is snel, sterk en kan ook goed afwerken", aldus de centrumverdediger. Aan een eventuele WK-deelname van Brobbey durfde Van Dijk zich niet te wagen. "Hij heeft een aantal goede wapens, die we kunnen gebruiken. Maar het is aan de bondscoach. Zo is het nou eenmaal." De woorden van Van Dijk deden Brobbey zichtbaar goed. "Als zoiets van Virgil komt, is dat mooi."

Steven Berghuis kreeg in de eerste helft de beste kans om Ajax te belonen voor het goede spel. De middenvelder annex aanvaller mikte echter op de paal. "Je laatste kans op overwinteren is verkeken. De wedstrijd viel uiteindelijk de kant van Liverpool op", aldus Berghuis. "Ik denk dat we goed begonnen, in alle facetten. We haalden een goed niveau tegen een goede ploeg. Net na rust krijg je een spelhervatting tegen, dan loopt het er bij ons een beetje uit. Misschien had ik hem diagonaal moeten schieten. Je doet alles goed, denk ik, maar het scheelt zo'n stukje. Het was zo mooi geweest als hij erin was gegaan."