Conte kookt van woede na besluit Makkelie: ‘Dit richt grote schade aan’

Donderdag, 27 oktober 2022 om 08:37 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:40

In geen enkele poule in de Champions League is het zo spannend als in Groep D. Tottenham Hotspur, Sporting Portugal, Eintracht Frankfurt en Olympique Marseille maken allemaal nog kans om door te stoten tot de knock-outfase. The Spurs hadden woensdagavond een flinke slag kunnen slaan, ware het niet dat de ploeg van Antonio Conte in eigen huis bleef steken op een 1-1 gelijkspel tegen Sporting. Volgens Conte is Danny Makkelie daar debet aan.

Tottenham kwam halverwege de eerste helft op achterstand door toedoen van Marcus Edwards, voormalig speler van Excelsior en jeugdproduct van the Spurs. De middenvelder haalde uit van ruim twintig meter en liet Hugo Lloris kansloos. Na de gelijkmaker van Rodrigo Bentancur dacht de thuisploeg er diep in blessuretijd zelfs met de volle buit vandoor te gaan. Harry Kane schoot raak op aangeven van Emerson Royal, maar dat feestje werd verstierd door Makkelie. De Nederlandse arbiter keurde de treffer op advies van de VAR af vanwege buitenspel.

"I don't see honesty...I'm REALLY upset! " ?? Antonio Conte left fuming at VAR decision and leaves press conference after one question ??pic.twitter.com/uHiGCA8O1N — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 27, 2022

Makkelie gaf in het tumult dat ontstond Conte de rode kaart. De Italiaan kookte na afloop van woede. "Deze beslissing veroorzaakt grote schade", aldus de coach. "Ik zou graag willen weten of je zulke beslissingen kunt nemen bij een topclub in een belangrijke wedstrijd. Ik ben benieuwd of de VAR dan ook zo moedig is om deze beslissing te nemen. De bal ligt vóór Kane... Het spijt me, maar ik ben echt overstuur. Deze situatie kun je inschatten. Er is geen gerechtigheid in dit soort situaties. Als ik dit zie, word ik niet goed."

Conte hoopt dat hij bij het aanvechten van de rode kaart een beroep kan doen op mensen binnen de club. "Ik hoop dat de club dit begrijpt en dat ze in de juiste situatie ook praten met de mensen met wie ze moeten praten, want anders is het alleen de manager die spreekt", leek hij om hulp te vragen. "Ik denk dat de club sterk moet zijn, want ik herhaal dat deze situatie grote, grote schade aanricht. Nu is het maar de vraag wat er volgende week gaat gebeuren. Ik wil het nog zien wanneer we een lastige uitwedstrijd spelen (tegen Olympique Marseille, red.)."