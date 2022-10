‘Hij lijkt sinds zijn debuut in Oranje verdwaald in een aardedonker bos’

Donderdag, 27 oktober 2022

Ajax is er niet in geslaagd overwintering in de Champions League veilig te stellen. Woensdagavond ging de ploeg van trainer Alfred Schreuder in de eigen Johan Cruijff ArenA met 0-3 onderuit tegen Liverpool. Ajax speelde een goed eerste half uur, maar werd kort voor en kort na rust geklopt door het elftal van Jürgen Klopp. Het is voor het eerst sinds 2018 dat Ajax al voor de laatste groepswedstrijd uit de Champions League ligt. De ochtendbladen zijn dan ook hard voor de Amsterdammers.

De Telegraaf zag Ajax goed beginnen tegen Liverpool. "Het spel voor rust leek voor Schreuder de bevestiging dat zijn elftal op de goede weg is, maar de nieuwe ineenstorting – na Napoli-thuis (1-6) – roept ook de nodige vraagtekens op", schrijft Mike Verweij. "Bij de fans doemde het schrikbeeld van Napoli-thuis op. Tegen de ontketende Italianen lieten de Ajacieden zich naar de slachtbank leiden. Dat Schreuder niet van plan was wéér zo’n afgang te beleven, bleek na 63 minuten. Hij wisselde spits Brobbey voor middenvelder Taylor, hetgeen hem op een striemend fluitconcert kwam te staan. Meer tegentreffers bleven Ajax dit keer bespaard, maar de 0-3 was pijnlijk genoeg."

In Trouw worden de pijlen met name op de lekke defensie gericht. Ajax kreeg voor het eerst in de clubgeschiedenis in drie opeenvolgende Europese wedstrijden minimaal drie doelpunten tegen. "Een blik op het doelsaldo leert meteen waar het vooral aan schort bij Ajax. Het kreeg in vijf wedstrijden in de Champions League al vijftien doelpunten tegen", merkt John Graat op. "Verdedigend stootte de ploeg van Schreuder zich weer aan dezelfde steen. Liverpool had geen topvorm nodig om Ajax als een hinderlijke vlieg van zich af te slaan. Wéér ging het mis bij de backs, vooral Sánchez, en ook wéér bij een corner en dus stonden er al ver voor tijd wéér pijnlijke cijfers op het bord in een vroegtijdig leegstromende Johan Cruijff ArenA."

Volgens Graat was het niet toevallig dat Ajax in het eerste half uur het betere van het spel had. Onder meer een kans van Steven Berghuis belandde op de paal. "In de Johan Cruijff Arena was Liverpool bepaald niet de pressing machine die de Amsterdammers op Anfield Road zo in het nauw had gedreven. De ploeg van Virgil van Dijk verloor zondag nog van Nottingham Forest en hoefde gezien de stand in de poule ook niet zo nodig. De ruim vijftigduizend toeschouwers reageerden dit keer hun frustratie niet af op de trainer, er was eerder sprake van gelatenheid. Het besef lijkt in te dalen dat er voor dit Ajax internationaal niets te halen is tegen topploegen."

De Volkskrant stelt dat Ajax 'voor de verandering een figurant is in de Champions League'. "Weer een afgang. Vijftien tegengoals in vijf duels Champions League. Drie punten, behaald tegen de nog zwakkere broeder Rangers", schrijft Willem Vissers. "Vrijwel elke kans een tegengoal. De duurste aankoop, Steven Bergwijn, totaal uit vorm in deze cruciale fase. Een doelman, Remko Pasveer, die sinds zijn debuut als international lijkt verdwaald in een aardedonker bos, waar hij bang is om zijn handen te gebruiken en soms zomaar ergens naartoe loopt, zoekend naar het licht. Hij verliet zijn doel (bij de 0-1, red.) alsof hij zijn vrouw wilde begroeten nadat ze een weekje op vakantie was geweest."

Steven Berghuis raakte in de eerste helft de paal namens Ajax.

Net als alle andere ochtendbladen wijst ook Vissers met een beschuldigende vinger naar Gerry Hamstra. De technische man verscheen voor het duel met Liverpool voor de camera, maar maakte geen sterke indruk. "Feit is dat het huidige Ajax, in de zomer uitgekleed door kooplustigen en met een minder dure aankleding op de catwalk van het nieuwe seizoen beland, totaal niet meekan met de Europese top", is de pijnlijke conclusie. "Ajax is figurant. Sinds het eerste volledige seizoen onder trainer Erik ten Hag, 2018/19, met nieuw beleid en duurdere voetballers, is seizoen 2022/23, met opvolger Alfred Schreuder, het met afstand slechtste van Ajax in de Champions League."

Het Algemeen Dagblad schrijft over 'een stuntclub van de voorbije jaren die een pas op de plaats maakt'. "Ajax voetbalt waarschijnlijk na de jaarwisseling in de Europa League. Een schrale troost voor de club die de Europese elite als heilige graal ziet, maar daar na een hakkelende transformatie vooral in defensief opzicht mijlenver van verwijderd is. De stuntclub van de voorbije jaren maakt een pas op de plaats in de koningsklasse nadat ook Liverpool de wankele defensie in tien minuten omverblies. Voor het eerst in vijf jaar heeft Ajax tijdens het laatste groepsduel in de Champions League geen uitzicht meer op een plek in de achtste finale."