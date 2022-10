‘Het is voor iedere club dodelijk als je de lat zo laag legt als Hamstra’

Donderdag, 27 oktober 2022 om 07:03 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:07

Valentijn Driessen heeft stevige kritiek geuit aan het adres van Gerry Hamstra. De technisch verantwoordelijke bij Ajax verscheen woensdagavond voorafgaand aan het duel met Liverpool (0-3) voor de camera bij RTL en verdedigde in zijn interview onder meer trainer Alfred Schreuder. Onbegrijpelijk, vindt Driessen. "Of wilde Hamstra zich vrijpleiten voor zijn eigen falen samen met Klaas-Jan Huntelaar op de transfermarkt?"

Ajax ging tegen Liverpool opnieuw pijnlijk ten onder en is na de winter veroordeeld tot de Europa League. "Deze hele campagne hebben Steven Bergwijn, Calvin Bassey, Brian Brobbey en Jorge Sánchez geen moment laten zien dat zij Ajax nu of op termijn naar het hoogste niveau gaan tillen", wijst Driessen op een viertal aankopen van Hamstra. "Verdedigend was het net zo lek als een mandje als in de eerste helft in Waalwijk. De tweede blamage thuis – 3-0 verlies na de 6-1 tegen Napoli – kwam zo hard aan, dat niemand stil stond bij de overwintering in de Europa League, die Ajax nauwelijks kan ontgaan."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens Driessen valt Hamstra veel te verwijten. De technische man moest afgelopen zomer flink renoveren en heeft dat volgens de chef voetbal niet naar behoren gedaan. "Hij durfde vooraf aan het treffen met Liverpool te verkondigen dat Alfred Schreuder een geweldige prestatie levert bij Ajax gezien alle personele wisselingen, terwijl er woensdag toch echt zeven spelers in het veld stonden die vorig jaar zonder puntenverlies door de groepsfase van de Champions League dartelden", haalt Driessen de succesvolle groepsfase van afgelopen seizoen aan. "Of wilde Hamstra zich vrijpleiten voor zijn eigen falen samen met Klaas Jan Huntelaar op de transfermarkt?"

Driessen stelt dat het 'voor iedere club dodelijk is als een technisch verantwoordelijke de lat zo laag legt als Hamstra doet'. "Terwijl hij denkt Schreuder, Huntelaar en zichzelf ermee in bescherming te nemen, benadrukt hij met zijn uitlatingen dat Ajax genoegen neemt met een rol op het tweede plan. Niet zo vreemd misschien als je van Heerenveen afkomstig bent en niets van het Ajax-DNA in je hebt. Hamstra zei eens dat het werk bij Ajax niet veel verschilt met dat bij Heerenveen en hij in Friese dienst ook met Bayern München had onderhandeld. Wie zo opzichtig faalt en de wetten van het internationale topvoetbal niet kent, weet één ding zeker: die wordt niet de nieuwe technisch directeur bij Ajax."