VZ 5: Ajax uitgeschakeld na nieuwe deceptie; rake klappen in Youth League

Donderdag, 27 oktober 2022 om 00:15 • Laatste update: 00:36

Ajax wordt afgeschminkt door Liverpool en ligt uit Champions League

Ajax is woensdagavond door Liverpool uit de Champions League gekegeld. De ploeg van Alfred Schreuder miste in de openingsfase twee enorme kansen en moest daarna toezien hoe the Reds wél dodelijk waren in de afronding. Mede door behoorlijke persoonlijke fouten bepaalden Mohamed Salah, Darwin Núñez en Harvey Elliott de eindstand op 0-3. Liverpool is daarmee zeker van overwintering in het toernooi en kan bij een ruime zege op Napoli de groepswinst nog grijpen. De Italianen wonnen gelijktijdig van Rangers (3-0), dat kansloos onderaan bungelt in de poule. Ajax gaat vrijwel zeker verder in de Europa League: de Amsterdammers mogen in de laatste groepswedstrijd tegen Rangers met vier goals verschil verliezen voor de derde plek.

Barcelona schiet niet één keer op doel en gaat eerloos ten onder tegen Bayern

Barcelona is woensdagavond eerloos ten onder gegaan in de Champions League. In eigen huis was de ploeg van trainer Xavi niet opgewassen tegen Bayern München: 0-3. De Beierse doelpuntenproductie werd verzorgd door Sadio Mané, Eric Maxim Choupo-Moting en Benjamin Pavard, waardoor der Rekordmeister zich bovendien verzekerde van groepswinst in Poule C. Eerder op de avond wist Barcelona al dat het veroordeeld was tot het spelen van Europa League-voetbal na de winterstop. Internazionale eindigt tweede, terwijl Viktoria Plzen al zeker is van uitschakeling in Europa.

Eigenhandige strijd tegen racisme komt Moniz op maand schorsing te staan

Ricardo Moniz is door de Hongaarse voetbalbond voor een maand geschorst. De Nederlander kreeg afgelopen weekend een rode kaart nadat hij het veld had betreden om zijn spelers van het veld te halen. De trainer van het Hongaarse Zalaegerszegi TE kon het niet verkroppen dat de supporters van tegenstander Honvéd continu apengeluiden maakten. Eerder kreeg Moniz’ club ook al te maken met twee racisme-incidenten. Het incident van afgelopen weekend was de spreekwoordelijke druppel.

Ajax - Liverpool in Youth League ontspoort: rake klappen vallen in vechtpartij

Het duel tussen Ajax Onder 18 en de leeftijdgenoten van Liverpool is woensdagmiddag uit de hand gelopen. In het Youth League-duel kwamen de Amsterdammers halverwege de tweede helft op een 3-1 voorsprong, waarna Ajacied Oualid Agougil in een vechtpartij belandde met Melkamu Frauendorf en Bobby Clark van the Reds. Wat de exacte aanleiding is voor de fysieke confrontatie is vooralsnog onbekend.

Transfervrije Ryan Thomas keert na avontuur bij PSV terug in Zwolle

Ryan Thomas keert terug bij PEC Zwolle, zo meldt de club via de officiële kanalen. De transfervrije middenvelder tekent bij de Zwollenaren een contract tot het einde van dit seizoen, waarbij ook een optie tot een langer verblijf is overeengekomen. Daarmee keert de Nieuw-Zeelander terug bij de club waar hij tussen 2013 en 2018 een transfer naar PSV verdiende.

