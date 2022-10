Van Dijk benoemt wissel bij Ajax: ‘Hij viel goed in! Daar hadden we moeite mee'

Woensdag, 26 oktober 2022 om 23:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:14

Virgil van Dijk kan na de klinkende zege van Liverpool bij Ajax (0-3) tevreden zijn. De aanvoerder van the Reds beseft na afloop dat het scoreverloop meezat, waardoor de Engelsen in het slot van het Champions League-duel zelfs krachten konden sparen.

Ajax begon ijzersterk aan de wedstrijd en miste via Steven Berghuis en Dusan Tadic enorme kansen. "Wij moesten de storm overleven. Die hadden we ook wel verwacht, met het publiek erachter", aldus Van Dijk bij RTL 7. "Maar goed, dat moesten we overleven. En aan het eind van de eerste helft probeerden we te gaan voetballen. Net voor rust scoren is natuurlijk altijd een boost."

Van Dijk straalt rust uit ?? 'Eigenlijk gaat alles goed met me', aldus de Nederlander ?#ZiggoSport #UCL #AJALIV pic.twitter.com/o4fzV6kSqx — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 26, 2022

In de tweede helft viel direct de volgende treffer. "Dat tweede doelpunt bracht rust in de ploeg. We wisten dat Ajax moest komen en maakten heel snel 0-2. Daarna gingen we wat wisselen, om wat krachten te sparen en frisse benen te brengen om om Ajax kapot proberen te spelen Dan is het eigenlijk game-over en moet je het uitspelen. Dat had nog wel beter gekund."

Van Dijk raakte onder de indruk van een aantal landgenoten bij Ajax. "Kenneth Taylor viel goed in. Hij was veel aan de bal en dreigend, daar hadden we moeite mee." Ook Brian Brobbey kan rekenen op complimenten van Van Dijk. "Ik vind het een geweldige jongen. Een groot talent, hij heeft eigenlijk alles: hij is snel, sterk en kan ook goed afwerken."

"Brobbey zei in een interview dat hij ging scoren, daarvan hebben we hem gelukkig af weten te houden." De spits van Ajax maakt kans op een plek in de WK-selectie van Louis van Gaal. "Hij heeft een aantal goede wapens, die we kunnen gebruiken. Maar het is aan de bondscoach. Zo is het nou eenmaal."