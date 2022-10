Schreuder: ‘Zijn slechte vorm wordt uitvergroot, maar hij is uitstekende speler’

Woensdag, 26 oktober 2022 om 23:36 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:54

Alfred Schreuder houdt zich na de uitschakeling in de Champions League met Ajax vast aan het vertoonde spel in de eerste veertig minuten. De trainer zag zijn elftal tegen Liverpool (0-3 verlies) uitstekend beginnen, maar inefficiënt omspringen met de enorme kansen. "We hebben denk ik een prima eerste helft gespeeld, zeker de eerste veertig minuten", aldus Schreuder bij RTL 7.

"We krijgen gewoon twee, drie honderd procent kansen", vervolgt de coach. Steven Berghuis schoot na drie minuten op de paal, daarna kreeg Dusan Tadic de bal in vrije positie niet voorbij doelman Alisson Becker. "Daar moet je er één van maken, zeker op dit niveau", vindt Schreuder. "Dan wordt de wedstrijd natuurlijk wel makkelijker. Zij maken voor rust wel de 0-1. We hebben in de rust aangegeven dat het best goed ging."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De tweede helft was nog geen tien minuten oud toen Ajax nogmaals twee ballen uit het net had moeten halen. "Direct na rust geven we onnodig een corner weg, en die gaat erin", doelt Schreuder op het kopdoelpunt van Darwin Núñez, die in de lucht te sterk was voor Jorge Sánchez. "Dan wordt het natuurlijk lastig tegen zo'n Liverpool."

"Tegen zo'n ploeg krijg je niet veel kansen, zeker niet als het al 0-2 staat. Dan geeft Liverpool weinig meer weg." Snel daarna maakte Harvey Elliott er 0-3 van door slim weg te lopen achter de Ajax-defensie en uit een lastige hoek prachtig binnen te schieten. "We hebben nog wel kansen proberen uit te spelen, maar bij 0-3 zag je wel dat het gespeeld was."

Ondanks de grote teleurstelling ziet Schreuder aanknopingspunten. "Ik vind wel dat onze ploeg beter dan tegen Napoli bij elkaar is gebleven. Dat is een pluspunt. Tot aan de 0-1 heeft Liverpool geen kans gehad. We hebben geleerd van de uitwedstrijd, toen we te veel ruimte weggaven." Dat duel verloor Ajax met 2-1. "Vandaag konden we met de rust eigenlijk gewoon met 2-0 voor staan. Zij waren veel efficiënter en dan zie je ook hun klasse. We hebben het veel beter gedaan dan op Anfield, maar uiteindelijk was het niet genoeg."

Op de persconferentie krijgt Schreuder een vraag over Steven Bergwijn, die na een sterke start uit vorm lijkt geraakt. "Het klopt dat hij in een moeilijke fase zit", geeft de coach toe. "Maar ik zie wel dat hij hard werkt. Toen hij na rust op links ging spelen samen met Owen Wijndal zag ik dat ze wel goed bij elkaar passen. Iedere speler maakt in zijn carrière mindere wedstrijden door. Het enige wat je kunt doen is hard blijven werken. Het is ook niet zo gek dat hij nu een paar mindere wedstrijden heeft, als je ziet dat hij vorig jaar nauwelijks gespeeld heeft, en nu heel veel speelt. Omdat hij zo'n dure aankoop is wordt het extra groot gemaakt, maar hij blijft voor ons een uitstekende speler. Ik denk dat hij nog veel beter gaat worden bij ons."