Makkelie en Van Boekel annuleren winnende goal Kane in minuut 99

Woensdag, 26 oktober 2022 om 23:11 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:49

Tottenham Hotspur heeft in de Champions League in eigen huis niet van Sporting Portugal weten te winnen: 1-1. Harry Kane dacht in blessuretijd voor de winnende treffer te zorgen, maar arbiter Danny Makkelie keurde de treffer na inmenging van videoscheidsrechter Pol van Boekel af. In de andere wedstrijd in Groep D wist Eintracht Frankfurt Olympique Marseille met 2-1 te verslaan.

Tottenham Hotspur - Sporting Portugal 1-1

Pierre-Emile Højbjerg nam het eerste schot van de wedstrijd voor zijn rekening. De Deen zag zijn poging echter naast het doel vliegen. Aan de andere kant dacht Sebastian Coates eveneens dicht bij de openingstreffer te zijn, maar zijn kopbal ging ver naast. Tottenham probeerde het vervolgens via Kane, ware het niet dat Antonio Adán paraat was en het gevaar verijdelde. Nadat Paulinho namens de Portugezen met een volley de lat raakte, was het twee minuten later wél raak voor de ploeg uit Lissabon. Marcus Edwards, ex-speler van Tottenham, schoot van buiten de zestien knap in de verre hoek binnen: 0-1. Sporting dacht vervolgens via Coates op 0-2 te komen, maar Makkelie constateerde na inmenging van de VAR buitenspel.

De coach zag het al aankomen.. ?? Tottenham Hotspur komt via Rodrigo Bentancur op 1-1 ??#ZiggoSport #UCL #TOTSPO pic.twitter.com/4YLZgjJ6dr — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 26, 2022

Na rust was de eerste grote kans voor Eric Dier. De Engelsman schoot van binnen het vijfmetergebied op doel, waarna Adán knap redding wist te brengen. Via Christian Romero, Kane en Ivan Perisic was de thuisploeg vervolgens weer dreigend, maar tot een grote kans zou dat niet leiden. Een kwartier voor tijd kreeg wederom Dier een grote kans. Uit een hoekschop kopte de centrale verdediger naast.

Nadat Flávio Nazinho twee grote kansen voor de bezoekers liet liggen, was het via Rodrigo Bentancur wel raak. De Uruguayaan kopte raak nadat hij de bal ontving van Perisic: 1-1. In de slotfase probeerde Heung-min Son het nog, maar de Zuid-Koreaan zag Adán een goede redding in huis hebben. Toen alles gespeeld leek, was daar dan toch nog Kane, die zijn ploeg in minuut 99 dacht te redden. Hij werd echter door Makkelie teruggefloten voor buitenspel na het bekijken van de videobeelden.

Eintracht Frankfurt - Olympique Marseille 2-1

Eintracht Frankfurt, waar voormalig PSV’er Mario Götze in de basis stond, kende een droomstart. Al na drie minuten kwam het op voorsprong via Daichi Kamada, die de bal van Evan N'Dicka ontving en vanaf ongeveer vijftien meter doel trof. Mattéo Guendouzi bracht Marseille in de 22ste minuut op gelijke hoogte door uit een voorzet van Chancel Mbemba hard binnen te werken. Erg lang konden de bezoekers echter niet genieten van de gelijke stand, want vijf minuten later kwamen de Duitsers opnieuw op voorsprong. Randal Kolo Muani was na een snelle combinatie met Götze de gevierde man: 2-1. Via Amine Harit was Marseille vlak voor rust dicht bij opnieuw een gelijkmaker, maar deze keer bracht doelman Kevin Trapp redding.

En Frankfurt alweer op voorsprong ?? Vrijwel direct na de 1-1 van Marseille staan de Duitsers alweer voor ??#ZiggoSport #UCL #FRAMAR pic.twitter.com/MpHEntV3TO — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 26, 2022

Ook na de rust rook Marseille aan de 2-2. Zo ging een poging van Alexis Sánchez net naast, zag diezelfde Sánchez zijn vrije trap even later gestopt worden door Trapp en schoot Nuno Tavares naast. Vlak voor tijd kon Rafael Santos Borré het duel beslissen, maar zijn volley ging recht op Pau López af. Desondanks trok de thuisploeg de drie punten over de streep, waardoor het nu met zeven punten derde staat in Groep D. Ook nummer twee Tottenham Hotspur heeft zeven punten. Ondanks dat Marseille de laatste plaats bezet is ook voor de Fransen, die zes punten hebben, nog alles mogelijk.