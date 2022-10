Penalty ná eindsignaal geeft Atlético - Leverkusen onvoorstelbaar slot

Woensdag, 26 oktober 2022 om 23:06 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:58

Atlético Madrid heeft op spectaculaire wijze zijn kansen op overwintering in de Champions League in duigen zien vallen. De Madrilenen speelden 2-2 gelijk tegen Leverkusen, maar kregen na het einde van de wedstrijd nog een strafschop van de scheidsrechter, die gemist werd. Na de overwinning van FC Porto eerder op de avond hadden los Rojiblancos een overwinning nodig tegen Leverkusen, maar slaagden daar dus niet in. Door het resultaat moet de ploeg van trainer Diego Simeone zich richten op plaatsing voor de Europa League, waar ook Leverkusen, dat een punt minder heeft, nog kans op maakt.

Simeone wist van tevoren dat het moest winnen en stelde om die reden Ángel Correa en Yannick Carrasco respectievelijk rechts en links op het middenveld op. Antoine Griezmann en Álvaro Morata waren de voorste twee pionnen. Doelman Jan Oblak viel elf dagen geleden tijdens het LaLiga-duel met Athletic Club (0-1 overwinning) nog uit met een schouderblessure, maar kon er woensdag weer bij zijn. Aan de kant van Leverkusen waren Mitchel Bakker op links en Jeremie Frimpong op rechts de vleugelverdedigers van dienst. Onder meer Timothy Fosu-Mensah en Patrik Schick moesten op de bank plaatsnemen. Laatsgenoemde zag concurrent en landgenoot Adam Hlozek de voorkeur in de spits krijgen van trainer Xabi Alonso.

De ploeg van de Spaanse trainer, die jarenlang uitkwam voor rivaal Real Madrid, kwam in de negende minuut op voorsprong. Na een vermeende overtreding op Griezmann mocht Robert Andrich doorspelen en hij bezorgde de bal bij Hlozek. De Tsjech vond vervolgens Moussa Diaby in de zestien, die met binnenkant links knap wist af te ronden in de verre hoek: 0-1. Aan de andere kant had Correa een schot in huis dat kon worden gekeerd door Lukás Hrádecky. Een vlotte combinatie tussen Correa en Griezmann aan de rand van het strafschopgebied deed de bal voor de voeten van Carrasco belanden, die niet nadacht en op fraaie wijze de korte hoek vond: 1-1.

Callum Hudson-Odoi zette Leverkusen vervolgens weer op voorsprong. Correa had niet op Nadiem Amiri gerekend, die de bal van de Argentijn afsnoepte en vervolgens bij Hudson-Odoi bracht. De Engelsman kapte naar binnen en schoot het leer achter Oblak: 1-2. Een kleine tien minuten voor rust had Diaby zijn tweede van de avond kunnen maken. De Fransman ontving een goede pass van achteruit, sneed naar binnen en vond vervolgens met links de handschoenen van Oblak. Ook Amiri, Hlozek en Diaby brachten in een aanval vlak voor rust de marge bijna naar twee.

Atléti weer ?????????????????????? ?? Hudson-Odoi doet de Madrilenen pijn door de 2-1 binnen te schieten ??#ZiggoSport #UCL #ATMLEV pic.twitter.com/SG1bMC08ak — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 26, 2022

Na rust moest Atlético dus aan de bak en al binnen vijf minuten was de gelijkmaker daar. Carrasco vond invaller Rodrigo De Paul aan de rand van het zestienmetergebied, die opkeek en de bal in de verre hoek plaatste: 2-2. De 3-2 leek na een klein uur spelen ook een feit te zijn. Na balverlies van Frimpong nam Carrasco de bal over. De Belg dribbelde richting doel en zag hoe Hrádecky een antwoord op zijn schot had. In de rebound schoot Griezmann uit een lastige hoek in het zijnet. In de slotfase was met name Leverkusen, waar Fosu-Mensah nog een kleine tien minuten mee mocht doen, het gevaarlijkst. Uit de counter wisten de Duitsers echter geen gebruik te maken van de geboden ruimte.

Nadat scheidsrechter Clément Turpin affloot, werd hij door protesterende spelers van Atlético gewezen op hands van Piero Hincapié. De Fransman werd vervolgens door de VAR naar het scherm geroepen, waarna hij een strafschop toekende. Carrasco pakte zijn verantwoordelijkheid, maar faalde vanaf elf meter. Saúl kopte vervolgens op de lat en Reinildo Mandava raakte met zijn poging een verdediger.