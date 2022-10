Barcelona schiet niet één keer op doel en gaat eerloos ten onder tegen Bayern

Woensdag, 26 oktober 2022 om 22:54 • Mart van Mourik

Barcelona is woensdagavond eerloos ten onder gegaan in de Champions League. In eigen huis was de ploeg van trainer Xavi niet opgewassen tegen Bayern München: 0-3. De Beierse doelpuntenproductie werd verzorgd door Sadio Mané, Eric Maxim Choupo-Moting en Benjamin Pavard, waardoor der Rekordmeister zich bovendien verzekerde van groepswinst in Poule C. Eerder op de avond wist Barcelona al dat het veroordeeld was tot het spelen van Europa League-voetbal na de winterstop. Internazionale eindigt tweede, terwijl Viktoria Plzen al zeker is van uitschakeling in Europa.

Ten opzichte van het gewonnen LaLiga-duel met Athletic Club (4-0) moest Eric García het veld ruimen ten faveure van Marcos Alonso, die centraal achterin naast Jules Koundé stond. Rechtsachterin werd de geblesseerde Sergi Roberto vervangen door Héctor Bellerín, terwijl Gavi zijn plek naast Busquets en Frenkie de Jong kwijtraakte aan Franck Kessié. Aan de overzijde kreeg Noussair Mazraoui de kans om zich van het eerste fluitsignaal te laten zien en hield hij Pavard uit de basis. Verder moest Kingsley Coman zijn plek linksvoorin afstaan aan Sadio Mané. Matthijs de Ligt begon in het hart van de defensie naast Dayot Upamecano, terwijl Ryan Gravenberch genoegen moest nemen met een reserverol.

Barcelon a krijgt al voor rust de tweede goal om de oren ??#ZiggoSport #UCL #BARBAY pic.twitter.com/naF1AttjNG — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 26, 2022

De Catalaanse hoop op een eervol afscheid in de Champions League vervloog al in de tiende speelminuut. Vanaf eigen helft had Serge Gnabry een fenomenale dieptepass in huis op Mané, die veel te snel was voor Bellerín. De aanvaller kruiste voorlangs en zette Bayern vervolgens met een diagonale schuiver op 0-1. Bayern verdubbelde de voorsprong na een half uur spelen. Wederom lag de vijandige defensie volledig open, waardoor Gnabry opnieuw in de gelegenheid kwam een steekpass op maat te geven. Ditmaal koos laatstgenoemde voor Choupo-Moting, die op koelbloedige wijze afrondde: 0-2.

Op slag van het rustsignaal kreeg Bayern tweemaal de kans om de score nog verder uit te bouwen. Eerst voorkwam doelman Marc-André ter Stegen dat Mané voor de 0-3 zorgde; vervolgens reageerde de sluitpost met succes op een inzet van dichtbij van Jamal Musiala. Aan de overzijde leek De Ligt in de 44ste minuut de fout in te gaan met een foutieve tackle op Robert Lewandowski. Arbiter Anthony Taylor gaf geel aan de Nederlander en kende Barcelona een strafschop toe, maar na het bekijken van de videobeelden rectificeerde de leidsman zijn besluit: geen penalty.

In het tweede bedrijf dacht Bayern op 0-3 te komen. Ditmaal fungeerde Gnabry zelf als eindstation na een pass van Joshua Kimmich en eerstgenoemde rondde af, maar het doelpunt werd geannuleerd wegens buitenspel in de opbouw van de aanval. In het restant van de wedstrijd nam de amusementswaarde voor de neutrale toeschouwer af: Bayern weigerde onnodig met krachten te smijten; Barcelona was niet in staat een doorbraak te forceren in de Duitse defensie. In de hele wedstrijd nam de thuisploeg niet één keer het vijandige doel onder vuur. In de slotminuut maakten de bezoekers toch nog een derde treffer. Na een corner vanaf de rechterkant en een ogenschijnlijk onbewuste voorzet van Gnabry bepaalde invaller Pavard de eindstand: 0-3.