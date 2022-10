Rangers FC verliest bij Napoli; Ajax zo goed als zeker naar Europa League

Woensdag, 26 oktober 2022 om 22:51 • Sam Vreeswijk

Napoli gaat zo goed als zeker eerste eindigen in Groep A van de Champions League. De Italianen waren woensdagavond in eigen huis met 3-0 te sterk voor het Rangers FC van Giovanni van Bronckhorst. De eerste twee doelpunten kwamen op naam van Giovanni Simeone, waarna Leo Skiri Østigård voor de beslissing zorgde. Napoli heeft nu vijftien punten uit vijf duels, terwijl Liverpool tweede staat met twaalf punten. Volgende week dinsdag nemen Liverpool en Napoli het nog tegen elkaar op in Engeland, maar Liverpool kan alleen groepswinnaar worden als het dat duel met minimaal vier goals verschil weet te winnen.

Ten opzichte van het vorige Champions League-duel van Napoli (4-2 winst op Ajax) koos trainer Luciano Spalletti tegen Rangers voor maar liefst zes andere namen in de basisopstelling. Zo begonnen Hirving Lozano en Khvicha Kvaratskhelia, die beiden trefzeker waren tegen Ajax, op de bank. Daardoor was er wel plek in de basis voor onder meer Matteo Politano en Simeone. Ook bij Rangers waren er zes wijzigingen ten opzichte van het met 1-7 verloren duel met Liverpool twee weken geleden. Onder meer Scott Arfield, tegen Liverpool nog trefzeker, begon op de bank. Op zijn plek startte Malik Tillman.

Napoli heeft er ook tegen Rangers heel veel zin in ??

Opnieuw is het Giovanni Simeone. Gaan ze Schotten slopen? ??#ZiggoSport #UCL NAPRAN pic.twitter.com/yjWpl7ZMMV — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 26, 2022

De eerste twee serieuze kansen van de wedstrijd leverden meteen twee doelpunten op, en beide keren was Simeone de gevierde man. Eerst promoveerde hij een mooie pass van Giovanni Di Lorenzo tot assist, waarna hij in de zestiende minuut een voorzet van Mário Rui binnenkopte. Na ruim twintig minuten was Tanguy Ndombele bijna de maker van de derde treffer, maar zijn schot spatte uiteen op de lat. In het restant van de eerste helft vielen er niet veel grote kansen te noteren, al waren beide ploegen nog één keer dicht bij een doelpunt: doelman Allan McGregor stopte een kopbal van Giacomo Raspadori, waarna zijn collega aan de andere kant een antwoord had op een schot van Alfredo Morelos.

Aan het begin van het tweede bedrijf was Simeone dicht bij zijn hattrick, maar McGregor keerde zijn inzet. In de fase daarna kreeg Morelos twee kansen op de aansluitingstreffer: eerst werd zijn volley geblokt door Rui, en een paar minuten later kreeg hij zijn voet in kansrijke positie niet tegen een voorzet van Ridvan Yilmaz. Aan de andere kant van het veld was het vlak voor tijd nog wel een keer raak: Østigård kopte een corner van Raspadori binnen en bepaalde zo de eindstand op 3-0. Rangers is door de nederlaag zo goed als zeker uitgeschakeld in Europa. Het gat met nummer drie Ajax – dat woensdagavond met 0-3 verloor van Liverpool – is weliswaar maar drie punten, maar de Schotten moeten de onderlinge ontmoeting volgende week dinsdag met minimaal vijf doelpunten verschil winnen als ze boven de Amsterdammers willen eindigen.