Ajax wordt afgeschminkt door Liverpool en ligt uit Champions League

Woensdag, 26 oktober 2022 om 22:50 • Jeroen van Poppel

Ajax is woensdagavond door Liverpool uit de Champions League gekegeld. De ploeg van Alfred Schreuder miste in de openingsfase twee enorme kansen en moest daarna toezien hoe the Reds wél dodelijk waren in de afronding. Mede door behoorlijke persoonlijke fouten bepaalden Mohamed Salah, Darwin Núñez en Harvey Elliott de eindstand op 0-3. Liverpool is daarmee zeker van overwintering in het toernooi en kan bij een ruime zege op Napoli de groepswinst nog grijpen. De Italianen wonnen gelijktijdig van Rangers (3-0), dat kansloos onderaan bungelt in de poule. Ajax gaat vrijwel zeker verder in de Europa League: de Amsterdammers mogen in de laatste groepswedstrijd tegen Rangers met vier goals verschil verliezen voor de derde plek.

Schreuder hield vast aan zijn opstelling, met daarin Brian Brobbey in plaats van Mohammed Kudus als spits. De trainer maakte positioneel wel een wijziging: Daley Blind ging terug naar de linksbackpositie, Calvin Bassey stond centraal achterin. Liverpool kampte met personele problemen en moest onder meer Thiago Alcántara, Luis Díaz en Diogo Jota missen. Wel keerde de herstelde topaankoop Darwin Núñez terug in de basis.

Ajax begon ijzersterk en speelde Steven Berghuis al in de derde minuut vogelvrij. De nummer 10 had de hoek voor het uitkiezen, maar schoot op de paal. Binnen de eerste twintig minuten deed Ajax nog twee serieuze pogingen: schoten van Berghuis en Jorge Sánchez mislukten echter. Het Amsterdamse offensief ebde weg en Liverpool kwam meer aan aanvallen toe. De eerste echte dreiging kwam van Mohamed Salah, die zijn intikker geblokt zag worden door Bassey. Daarna schoot Andy Robertson uit een lastige hoek in het zijnet.

In de 35e minuut volgde een nieuwe gigakans voor Ajax. Brobbey gaf laag voor op de compleet vrije Dusan Tadic, die na zijn aanname op Alisson Becker stuitte. Aan het eind van de eerste helft riep Ajax de problemen over zich af. Sánchez liet zich bij een kopduel kinderlijk aftroeven door Jordan Henderson, die met buitenkant voet Salah bediende. De Egyptenaar wipte de bal in één beweging over de ver uitgekomen Remko Pasveer, die ook niet vrijuit ging: 0-1. De Amsterdammers kwamen vlak voor het rustsignaal goed weg toen Liverpool weergaloos door de defensie combineerde, maar Núñez besloot de aanval in alle vrijheid met een schot op de paal.

Na rust ging het alsnog compleet mis voor Ajax. Sánchez werd bij een hoekschop afgetroefd door Núñez, die met het hoofd precies de hoek vond: 0-2. Direct daarna viel de beslissing, toen Salah de diepgaande Harvey Elliott bediende. De middenvelder brak door en knalde uit een lastige hoek prachtig raak: 0-3 na 52 minuten. Schreuder greep in door vrijwel meteen drie keer te wisselen. Kenneth Taylor, een van de invallers, kreeg snel een kans uit een voorzet van rechts, maar volleerde over. Ook Jurriën Timber kwam dicht bij een eretreffer: de verdediger schoot een meter naast na een knappe dribbel door de as.