Gerry Hamstra geeft ‘heel raar interview’: ‘Waarom, waarom, waarom?’

Woensdag, 26 oktober 2022 om 20:56 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:11

Gerry Hamstra heeft voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd van Ajax tegen Liverpool tekst en uitleg gegeven over de hectische transferzomer die de Amsterdammers achter de rug hebben. De technisch manager is het oneens met de kritiek dat veel van zijn aankopen op de bank zitten, maar beargumenteert dat volgens Theo Janssen niet sterk. "Het eerste wat ik denk na dit interview: waarom, waarom, waarom? Ik snap er helemaal niks van", aldus Janssen bij RTL 7.

Hamstra werd na het vertrek van Marc Overmars eindverantwoordelijk voor het aan- en verkoopbeleid van Ajax. De technisch manager, die Klaas-Jan Huntelaar als assistent kreeg, belandde naar eigen zeggen in 'een mooie achtbaan'. "Meer dan tien spelers vertrokken, tien nieuwe gekocht. Voor een dergelijke drukke transferzomer bij Ajax moet je denk ik terug naar 1997", aldus Hamstra tegenover Simon Zijlemans.

Technisch manager Gerry Hamstra is fel: "Hoe vaak heeft Ajax in de laatste 8 jaar overwinterd?"#UCL #AJALIV pic.twitter.com/r5NAXyT9SP — VTBL ? (@vtbl) October 26, 2022

Hamstra is het niet eens met de kritiek op zijn aankoopbeleid. Van de tien aanwinsten, staan er woensdagavond slechts drie in de basis: Calvin Bassey, Steven Bergwijn en Brian Brobbey. "Van de tien waren er drie geblesseerd, twee hebben gespeeld en we weten allemaal dat Brobbey en Francisco Conceição gehaald zijn voor nu en voor de toekomst. In dat opzicht ben ik het niet met je eens. De context en de nuance is weg. Ik vind het prima dat er kritiek is, dat hoort erbij. We leven in een land waarin iedereen zijn mening mag geven, maar het ligt wel genuanceerder."

Daarna verdedigt Hamstra de sportieve prestaties. "Als je de hectische transferzomer in je achterhoofd houdt kun je alleen maar concluderen dat Alfred Schreuder en zijn staf een fantastische prestatie leveren. We staan bovenaan in de competitie, vier punten los. We hebben twee punten meer dan vorig jaar op dit moment. In de Champions League hebben we nog steeds een kans, maar we spelen natuurlijk wel tegen twee topploegen als Liverpool en Napoli. We gaan vanavond natuurlijk voor de winst, maar je moet ook reëel zijn. Liverpool heeft recent drie keer de finale gehaald, en Napoli is in de vorm van zijn leven."

Janssen, die als analist aanwezig is, reageert direct op het interview. "Waarom, waarom, waarom? Hij gaat eerst in de aanval. Dan zegt hij: 'Maar het maakt niet zoveel uit, iedereen mag zeggen wat hij denkt.' En daarna gaat hij toch weer in de aanval. Het was heel raar, echt een heel raar interview. Tien spelers gehaald, waarvan de meeste op de bank zitten... Dat klopt gewoon." Humberto Tan somt vervolgens de gehaalde bankzitters op: Owen Wijndal, Florian Grillitsch, Conceição, Lucas Ocampos en Lorenzo Lucca.