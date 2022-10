Inter boekt 4-0 overwinning en stuurt Barcelona naar de Europa League

Woensdag, 26 oktober 2022 om 20:43 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 20:50

Internazionale heeft zich verzekerd van een plek in de knock-outfase van de Champions League. De ploeg van trainer Simone Inzaghi was in eigen huis met 4-0 te sterk voor Viktoria Plzen dankzij doelpunten van Hendrikh Mkhitaryan, Edin Dzeko (twee keer) en Romelu Lukaku. Inter staat nu met tien punten uit vijf duels op de tweede plek in Groep C. Barcelona, dat derde staat, kan ook nog op tien punten komen. Door een beter onderling resultaat hoeven de Milanezen echter niet meer te vrezen ingehaald te worden door de ploeg van trainer Xavi: Barça is veroordeeld tot het spelen van Europa League-voetbal na de winterstop.

Inter speelde twee weken geleden in een spectaculair duel in het miljoenenbal met 3-3 gelijk bij Barcelona. Inzaghi koos ten opzichte van dat duel woensdagavond voor één wijziging: Stefan de Vrij begon op de bank, terwijl Francesco Acerbi op zijn plek in het hart van de defensie startte. Denzel Dumfries en voormalig Ajacied André Onana stonden tegen Plzen opnieuw in de basis. Bij de Tsjechen begonnen er in vergelijking met het vorige Champions League-duel (2-4 nederlaag tegen Bayern München) drie andere spelers aan het duel in Milaan.

Edin Džeko tegen zijn favoriete tegenstander in de Champions League ?????? Barcelona lijkt veroordeeld tot de Europa League ??#ZiggoSport #UCL #INTPLZ pic.twitter.com/v2NGy60qLx — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 26, 2022

Het duurde ruim twintig minuten voordat de eerste kansen van de wedstrijd zich aandienden. Acerbi zag zijn poging allereerst net over gaan, waarna Mkhitaryan en Federico Dimarco ook geen succes in de afronding hadden. De kopbal van Mkhitaryan werd gekeerd door doelman Jindrich Stanek en Dimarco schoot naast uit de rebound. Tien minuten later was het wel raak voor de Armeniër, toen hij een voorzet van Alessandro Bastoni bij de tweede paal binnenkopte. Dzeko verdubbelde vlak voor rust de score namens i Nerazzurri: een lange bal van Nicolò Barella bereikte Dimarco, laatstgenoemde gaf de bal voor en Dzeko kon ongehinderd de 2-0 binnentikken.

Ook in de tweede helft was Inter de dominante ploeg. Mkhitaryan was met een schot op de paal dicht bij de derde Italiaanse treffer, waarna Stanek na een mooie Inter-aanval maar net een doelpunt kon voorkomen. In de 66ste minuut was het alsnog 3-0, en opnieuw was Dzeko de gevierde man. Op aangeven van Lautaro Martínez schoof hij de bal bekeken in de hoek. Inter speelde het duel vervolgens rustig uit, en kwam via de ingevallen Lukaku (na een combinatie met Joaquín Correa) ook nog op 4-0. De Belg had door een blessure sinds augustus niet meer gespeeld, maar luisterde zijn rentree dus meteen op met een doelpunt. Volgende week dinsdag gaat Inter op bezoek bij Bayern München. De winnaar van dat duel wordt groepswinnaar van Groep C. Voor Plzen, dat met nul punten laatste staat in de groep, zit het Europese seizoen er na het duel met Barcelona van volgende week op.