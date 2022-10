Noa Lang eist strafschop op en mist op gitzwarte avond Club Brugge

Woensdag, 26 oktober 2022 om 20:37 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:46

Club Brugge is woensdagavond op pijnlijke wijze onderuitgegaan in de Champions League. In vier speelronden had de ploeg van trainer Carl Hoefkens nog geen enkele treffer geïncasseerd, maar thuis tegen FC Porto ging het helemaal mis: 0-4. Noa Lang speelde een opvallende rol door bij een 0-1 achterstand een strafschop op te eisen en die vervolgens te missen. Ondanks de nederlaag blijft Club Brugge met tien punten koploper in Groep B, waarin de Portugezen met negen punten tweede staan. Atlético Madrid (vier punten) en Bayer Leverkusen (drie) completeren de poule en treffen elkaar later op de avond.

Het was enigszins opvallend dat Lang een basisplek kreeg van Hoefkens, die de Nederlander in de afgelopen vier duels niet nodig had vanaf het eerste fluitsignaal. Bjorn Meijer moest genoegen nemen met een reserverol, terwijl Ruud Vormer nog altijd niet bij de selectie zat. De eerste kans van de wedstrijd was voor Porto. Stephen Eustáquio kreeg veel vrijheid om uit te halen, maar zijn poging van dichtbij ging net over. De druk op het doel van Simon Mignolet bleef in de openingsfase hoog, al verzuimden onder meer Mehdi Taremi en Mateus Uribe hun respectievelijke kansen te verzilveren.

Na ruim een half uur spelen kwamen de bezoekers verdiend op voorsprong. Otávio profiteerde dankbaar van slordig balverlies van Club en bediende Taremi, die Mignolet voor het eerste in de huidige Champions League-campagne het nakijken gaf: 0-1. Drie minuten na rust kreeg de thuisploeg een uitgelezen mogelijkheid om de achterstand weg te poetsen. Arbiter Michael Oliver kende, na het bekijken van de videobeelden, een strafschop toe aan Club, daar David Carmo trappen uitdeelde aan Brandon Mechele. Hans Vanaken miste de buitenkans, maar hij werd 'gered' door doelman Diogo Costa. Laatstgenoemde kwam namelijk te snel van zijn lijn af, waardoor de penalty over moest. Ditmaal eiste Lang de strafschop op. De linksbuiten plaatste de bal in de rechterhoek en zag hoe Costa redding bracht.

Na de gemiste strafschop van Lang leek het vertrouwen volledig weg bij Club en was het hek van de dam. Na een klein uur spelen zorgde Evanilson van dichtbij voor verdubbeling van de voorsprong, terwijl het scorebord drie minuten na de 0-2 zelfs al een 0-3 tussenstand aangaf. Eustáquio kon bij de tweede paal uit de rebound in alle vrijheid afronden. De eindstand werd ruim twintig minuten voor het eindsignaal genoteerd door Taremi. Laatstgenoemde scoorde op aangeven van Ótavio.

