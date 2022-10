Mazraoui krijgt basisplek in krachtmeting met fors gewijzigd Barcelona

Woensdag, 26 oktober 2022 om 20:10 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:16

De opstellingen van Barcelona en Bayern München zijn bekend. Xavi kiest ervoor om zijn basiselftal op liefst drie plekken te wijzigen ten opzichte van het gewonnen LaLiga-duel met Athletic Club (4-0). Frenkie de Jong behoudt zijn plek links op het middenveld naast Sergio Busquets. Bij Bayern München krijgt Noussair Mazraoui op de rechtsbackpositie de voorkeur boven Benjamin Pavard, terwijl ook Matthijs de Ligt in de basis begint.

Voor Barcelona staat er weinig meer op het spel wanneer Bayern München woensdagavond om 21.00 uur op bezoek komt. In Groep C staat de ploeg van trainer Xavi na vier speelronden liefst acht punten achter groepshoofd Bayern, terwijl Internazionale met zeven punten tweede staat. De Italianen trapten om 18.45 uur in eigen huis af tegen Viktoria Plzen en genoten halverwege al een 2-0 voorsprong, waardoor Inter virtueel al een tweede plek heeft veiliggesteld. I Nerazzuri zijn vanwege een ongunstig onderling resultaat niet meer te achterhalen door Barça. Bayern kan zich bij een overwinning op de Catalanen verzekeren van groepswinst.

In tegenstelling tot afgelopen zaterdag moet Eric García het veld ruimen ten faveure van Marcos Alonso, die centraal achterin naast Jules Koundé staat. Rechtsachterin wordt de geblesseerde Sergi Roberto vervangen door Héctor Bellerín, terwijl Gavi zijn plek naast Busquets is kwijtgeraakt aan Franck Kessié. Xavi voert in de voorhoede geen enkele wijziging door en treedt aan met Ousmane Dembélé, Robert Lewandowski en Pedri. Laatstgenoemde geeft wederom invulling aan de linksbuitenpositie.

Trainer Julian Nagelsmann wijzigt zijn opstelling op twee posities ten opzichte van de 0-2 zege op TSG 1899 Hoffenheim. Mazraoui krijgt de kans om zich van het eerste fluitsignaal te laten zien en houdt Pavard uit de basis. Verder moet Kingsley Coman zijn plek linksvoorin afstaan aan Sadio Mané. De Ligt begint in het hart van de defensie naast Dayot Upamecano, terwijl Ryan Gravenberch genoegen moet nemen met een reserverol.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Bellerín, Koundé, Marcos Alonso, Balde; Kessie, Busquets, De Jong; Dembélé, Lewandowski, Pedri.

Opstelling Bayern München: Ulreich; Mazraoui, Upamecano, De Ligt, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Musiala, Mané; Choupo-Moting.