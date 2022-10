Unibet: een boosted odd van 9.00 (!) voor openingsgoal Cody Gakpo!

Donderdag, 27 oktober 2022 om 07:00 • Rian Rosendaal

Een belangrijke avond voor PSV in de poulefase van de Europa League. Bij winst thuis op Arsenal is overwintering in het tweede Europese clubtoernooi een feit. Het elftal van trainer Ruud van Nistelrooij aast op sportieve revanche na de 1-0 nederlaag in Londen van vorige week. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de ontmoeting tussen PSV en Arsenal.

PSV liep afgelopen zondag ook averij op in de Eredivisie. Dankzij zes knotsgekke minuten stonden de Eindhovenaren halverwege met 3-0 achter tegen FC Groningen. Men kwam nog terug tot 3-2, maar PSV verliet het hoge noorden uiteindelijk met een 4-2 nederlaag. De pijnlijke nederlaag heeft als gevolg dat de achterstand op koploper Ajax is opgelopen tot vier punten, al zijn er wel pas elf speelronden afgewerkt in de Eredivisie.

Arsenal is met vier opeenvolgende overwinningen in de groepsfase verzekerd van een plaats in de volgende ronde van de Europa League. De verwachting is dat Mikel Arteta net als vorige week de nodige wijzigingen zal aanbrengen in de basisopstelling. Arsenal is nog steeds lijstaanvoerder in de Premier League, al werden zondag op bezoek bij Southampton (1-1) wel dure punten gemorst door the Gunners.

Cody Gakpo wordt nog steeds in verband gebracht met een transfer naar de Premier League, misschien zelfs al in januari. De vleugelaanvaller had vorige week zijn visitekaartje kunnen afgeven in het Emirates Stadium, maar helaas voor hem en PSV kwam Gakpo niet echt uit de verf. De aanvaller staat met drie doelpunten op de gedeelde tweede plaats van de topscorerslijst in de Europa League. De clash tussen PSV en Arsenal begint donderdag om 18.45 uur.

