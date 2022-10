Van der Vaart pleit voor alternatieve opstelling Ajax zónder twee basiskrachten

Woensdag, 26 oktober 2022 om 19:01 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:22

Rafael van der Vaart zou Daley Blind en Dusan Tadic niet opstellen tegen Liverpool. Voorafgaand het Champions League-duel presenteert de analyticus desgevraagd de ideale opstelling van Ajax, waarin er dus opvallend genoeg geen plek is voor het ervaren duo. Na een spottende introductie verklaart Van der Vaart zijn gekozen basiselftal voor de camera van Ziggo Sport.

Wytse van der Goot opent de avond bij Ziggo Sport met een glimlach op zijn gezicht. “We hebben een rare situatie hier, want er komt een man aangelopen en die plakt hier zijn hand aan de tafel. Die man wil het alleen maar over linkspoten en Harry Maguire hebben.” Van der Vaart reageert lachend op de introductie van zijn collega. “Ik moest dit doen en dit is dus de humor bij Ziggo. Als ze maar betalen is het goed”, besluit de analyticus, die vervolgens verder gaat op serieuze toon.

"Je kan moeilijk zeggen dat Ajax lekker draaide de afgelopen tijd en ook in de eerste helft tegen RKC Waalwijk vond ik het heel erg slecht. Als Liverpool zijn gebruikelijke niveau haalt, dan gaat Ajax heel veel problemen krijgen.” Wanneer Van der Vaart desgevraagd zijn ideale opstelling van Ajax oppert, valt op dat Tadic en Blind ontbreken. “Vergelijk het met Liverpool: die hebben met Jordan Henderson en James Milner twee aanvoerders die af en toe spelen”, vertelt Van der Vaart.

"Ik heb heel veel respect voor Blind en Tadic. Ze hebben waanzinnig veel gepresteerd bij Ajax. Maar op dit moment denk ik dat dit het beste is. Ik denk dat Kudus en Brobbey fantastisch kunnen samenspelen en ik zou Berghuis op rechts zetten, dat heeft hij bij Feyenoord altijd gedaan. Dit is misschien gekkigheid, maar Blind en Tadic zijn niet in vorm”, besluit de analist.

De ideale opstelling van Ajax in de ogen van Rafael van Van der Vaart: Pasveer; Sánchez, Timber, Bassey, Wijndal; Álvarez, Klaassen, Kudus; Berghuis, Brobbey, Bergwijn.